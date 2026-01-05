Életének 83. évében, január 2-án elhunyt Kiss Benedek Kossuth-díjas költő, műfordító – közölte a Magyar Művészeti Akadémia. Az MMA saját halottjának tekinti Kisst.

Kiss Benedek Akasztón született 1943. március 19-én Kiss László Károly és Pusztai Mária gyermekeként. Gyermekkora a Kiskunsághoz kötötte, általános iskolai tanulmányait szülőfalujában végezte. Kalocsán, a Szent István Gimnáziumban érettségizett. Az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen folytatott felsőfokú tanulmányokat magyar-népművelés szakon, 1967-ben diplomázott. Szakdolgozatát Nagy László költészetéről írta. 1966-ban házasságot kötött Garai Etelka Katalinnal. Két gyermekük született. 1967-1969 között nevelőtanárként dolgozott, majd szellemi szabadfoglakozású író és műfordító lett. A nyolcvanas évek második felétől „őstermelőként” szőlészetből, borászatból egészítette ki jövedelmét, betegsége súlyosbodásáig a Szent György-hegyen gazdálkodott.

Egyetemista korában a Kilencek költőcsoport tagja volt, 1969-ben az Elérhetetlen föld című antológiában mutatkozott be. Ugyanebben az évben a Költők egymás közt című antológiában is szerepelt verseivel. Első önálló kötete (Gazdátlan évszak, 1970) Kormos István szerkesztésében jelent meg a Móra Kiadónál, amelyet több mint harminc önálló könyv követett.

Az MMA Vasy Géza irodalomtörténészt idézi, aki szerint két fogalommal lehet a legpontosabban jellemezni Kiss Benedek jelentkezését: poeta natus (született költő) és küldetéses költő. Az Akadémia szerint az egész pályájára tekintve ezt csupán annyival szükséges kiegészíteni, hogy nemcsak költőnek született, hanem tudatos és tudós költővé vált, aki tehetségének természete szerint formálta meg alkotói pályáját. Verseit a motívumok, képek és dallamok áradása jellemezte, s az elfojthatatlan szenvedélyt fegyelmezett poétikai rendbe szorította az alkotói felelősségtudat – emlékeznek meg Kissről.