Toxikszótár 5. – „Ezt még soha senkivel nem éreztem”, avagy tényleg a romantika csúcsa, ha a másik eláraszt a szerelmével?

Hollywood hosszú évtizedek kemény munkájával megtanította nekünk, hogy az igaz szerelem mindenkit megtalál. Állítólag. Utána pedig magától értetődően jön az élet minden gondját felülíró beteljesülés és a happy end. A filmipar jóslata arról is regél, hogy életünk párjáról már első látásra megkérdőjelezhetetlenül tudjuk, ő volt a puzzle addig hiányzó darabja, és ha a szerelem igazi, már az első pillanattól olyannak kell lennie, mintha ezer éve ismernénk egymást.

Akkor most romantikus háttérzene kikapcsol, és vessünk egy pillantást a valóságra.

A nyugati világban elterjedt romantikus szerelem koncepcióját – ahol a férfi meghódítja a nőt – egyre inkább szeretnénk kiegyensúlyozottabb kapcsolati formákkal felváltani, de ez egy viszonylag újkeletű jelenség a mi kultúránkban. Azt a viselkedést pedig, amit a filmipar évtizedek óta a romantika csúcsaként marketingel, valójában úgy hívják, lovebombing, vagy szeretetbombázás. Ez nemhogy messze áll az álomtól, még csak az egészséges kötődési módok közé sem sorolható. Schell Gergely tanácsadó pszichológussal pedig át is beszéltük, miért van így, és milyen érzelmek bújhatnak meg a kérlelhetetlen szerelem víziója mögött.

Toxikszótár Kéthetente jelentkező cikksorozatunkban közérthető tudástárban vesszük sorra az újhullámos, sokszor angolszász eredetű ismerkedési- és párkapcsolati kifejezéseket. Pszichológus megszólalóink segítségével mutatjuk be a fogalmak mögötti viselkedésmintákat és azok okait. A hétrészes sorozat így támpontokat adhat a hétköznapokban felbukkanó toxikus kapcsolati helyzetek felismerésében és kezelésében. Az ötödik részben a popkultúrában jól reprezentált lovebombingot, vagyis szeretetbombázást vizsgáljuk, vajon tényleg az igaz szerelem ismérve-e, vagy valami egészen más.

Szerelem vagy borzongás?