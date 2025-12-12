johnny deppfilmtvmester és margarita
Johnny Depp csinálna filmet A Mester és Margaritából

Factstory for the Red Sea International Festival (RSFF) / AFP
24.hu
2025. 12. 12. 13:00
Factstory for the Red Sea International Festival (RSFF) / AFP

Johnny Depp producerként és valószínűleg főszereplőként is részt vesz Mihail Bulgakov orosz irodalmi klasszikusának, A mester és Margarita című regénynek első angol nyelvű filmadaptációjában – írta meg a Variety.

A projektnek rendezője még nincs, a tervek szerint Depp saját produkciós cége, az IN.2 készíti Svetlana Dali és Grace Loh executive producerekkel, akikkel a színész korábban a Jeanne du Barry – A szerető című filmen dolgozott együtt.

A projektet a Szaúd-Arábiában megrendezett Red Sea Film Festival keretében jelentették be, a forgatása várhatóan 2026 végén kezdődik.

Bulgakov regénye, amely posztumusz jelent meg az 1960-as években és amelyet széles körben a 20. századi irodalom egyik legnagyobb művének tartanak, soha nem került megfilmesítésre angol nyelven, de több filmrendező, köztük Roman Polanski, Federico Fellini, Terry Gilliam és Baz Luhrmann is megkísérelték.

