Tarantino a világ legrosszabb színészének nevezte, Hollywood egy emberként sietett a védelmére

A Vérző olaj lehetne az első vagy a második legjobb film, de mégsem, mert van benne egy óriási baklövés, és az a baklövés Paul Dano. Nyilván ez egy kétszereplős történet, de az is egyértelmű, hogy mégsem az. Dano rettentően gyenge. Austin Butler például csodálatos lenne ebben a szerepben. Ő viszont csak egy gyenge, érdektelen csávó. A leggyengébb kibaszott színész az egész színészcéhben

– fűzte hozzá mintegy lábjegyzetként Quentin Tarantino a legjobb 21. századi filmeket felvonultató listáján – amelyről itt írtunk. A rendező ráadásul még olyanokat is hozzátett, hogy szerinte a filmben Paul Dano nem pusztán borzasztó alakítást nyújt, hanem „nem létező alakítást”.

A rendező kijelentésén nagyon sok ismert művész háborodott fel, azóta nem telik el nap, hogy valaki ne álljon ki nyilvános posztban a színész mellett.