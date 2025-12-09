Tarantino a világ legrosszabb színészének nevezte, Hollywood egy emberként sietett a védelmére

A Vérző olaj lehetne az első vagy a második legjobb film, de mégsem, mert van benne egy óriási baklövés, és az a baklövés Paul Dano. Nyilván ez egy kétszereplős történet, de az is egyértelmű, hogy mégsem az. Dano rettentően gyenge. Austin Butler például csodálatos lenne ebben a szerepben. Ő viszont csak egy gyenge, érdektelen csávó. A leggyengébb kibaszott színész az egész színészcéhben
– fűzte hozzá mintegy lábjegyzetként Quentin Tarantino a legjobb 21. századi filmeket felvonultató listáján – amelyről itt írtunk. A rendező ráadásul még olyanokat is hozzátett, hogy szerinte a filmben Paul Dano nem pusztán borzasztó alakítást nyújt, hanem „nem létező alakítást”.
A rendező kijelentésén nagyon sok ismert művész háborodott fel, azóta nem telik el nap, hogy valaki ne álljon ki nyilvános posztban a színész mellett.
- Daniel Day-Lewis szerint „Paul Dano a generációja egyik legjobb színésze”, ők ketten épp az említett filmben szerepeltek közösen, Day-Lewis volt az, aki ajánlotta Danót a szerepre, de már korábban is dolgoztak együtt: Jack és Rose balladájában;
- Reese Witherspoon: „Paul Dano egy hihetetlenül tehetséges és sokoldalú színész. És ami még fontosabb: egy úriember”. A színésznő a Beépített hibában játszott a színésszel;
- Ben Stiller, aki a Szökés Dannemorából című sorozatban rendezte őt, azt írta: „Paul Dano kibaszott zseniális. Nem tudom, haver, Paul Dano hihetetlen színész”;
- Alec Baldwin egy videóban üzent: „el akarom mondani, hogy szeretem Paul Danót. Ha te nem szereted, maradj csendben. […] Nem tudom, kinek van szüksége arra, hogy hallja ezt, de Paul Dano korunk egyik legjobb színésze”;
- Matt Reeves, a Batman rendezője azt írta: „Paul Dano nemcsak bámulatos színész, hanem bámulatos ember is”.