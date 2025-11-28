Súlyos milliárdokért cserélhet gazdát a cári család legszebb téli Fabergé-tojása

Rekordáron is elkelhet a Peter Carl Fabergé által készített, több mint húszmillió fontra, azaz 8,57 milliárd forintra becsült tojás, amelyet II. Miklós orosz cár húsvéti ajándékként készíttetett az édesanyjának, Maria Fjodorovnának – írja az MTI a Christie’s aukciósház nyomán.

A hegyikristályból vésett talapzaton nyugvó, platina hópelyhekkel ékesített, első látásra zúzmarásnak látszó gyémánt téli tojást az orosz ékszerész egyik legmívesebb alkotásának tartják.

A belsejében virágcsokrot rejtő, 1913-ban született műtárgy december 2-án kerül majd kalapács alá a Christie’s londoni otthonában.

A cég korábban két másik téli tojást is új gazdához juttatott: az 1994-es, illetve 2002-es árverések egyaránt rekordárat hoznak, így a szakértők ezúttal is erre számítanak.