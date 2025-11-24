Meghalt Jimmy Cliff, a ska és a reggae egyik legnagyobb alakja

Elhunyt Jimmy Cliff, a jamaicai ska, rocksteady, a reggae és a soul egyik legnagyobb alakja – a hírt felesége tette közzé a zenész hivatalos Facebook-oldalán.

A poszt szerint Cliff előbb sztrókot kapott, majd azt tüdőgyulladás követte, amiből már nem tudott felépülni.

A Rock And Roll Hírességek Csarnokába 2010-ben beiktatott, színészként is aktív zenész 1944. július 30-án, az akkor még brit gyarmatként létező Jamaicában született. Első dalait még általános iskolásként írta.

Karrierje a fővárosban, Kingstonban indult be, ahová apja tizennégy évesen vitte magával. Művésznevét is itt vette fel, és bár első két kislemeze nem hozott nagy sikert, Hurricane Hattie című dala egy csapásra azonban ismertté tette a nevét.

1964-ben, húszévesen már a New York-i világkiállítás jamaicai pavilonjában mutatkozott be, rövidesen pedig egy új lemezszerződésének köszönhetően Nagy-Britanniába költözöt. Itt rövid ideig szemezett a rockzenével, 1967-ben azonban bemutatkozott első nemzetközi albuma, a Hard Road to Travel, amit számos másik követett.

A hetvenes évek derekán rövid időre visszavonuló, Afrikában pihenve egy időre az iszlám hitre rövid időre áttérő Cliff legnagyobb sikereit a hetvenes években aratta ugyan, hiszen ő mutatta meg a világnak a reggae-t, a következő évtizedekben sem volt igazán oka a panaszra.

A nyolcvanas években a Kool & The Gang-gel, a Rolling Stones-szal, illetve Elvis Costellóval is együtt dolgozó zenész 1985-ben Grammy-díjat kapott, sőt, filmek egész sorában tűnt fel.

2002-ben megjelent albuma, a Fantastic Plastic People az első volt, amit legálisan, sőt, ingyenesen le lehetett tölteni az internetről, egy évtizeddel később, 2011-ben kiadott Rebirth című lemeze pedig a második Grammy-díjat is elhozta neki.