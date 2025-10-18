Julia Roberts bemutatja, hogyan lehet belegabalyodni egy zaklatási ügybe

Azt hihetnénk, hogy a metoo-filmek áradata lassan, de biztosan elapadt. A Weinstein-ügy kirobbanását követően érthető módon sorra készültek azok a filmek és a sorozatok, amelyek a zaklatást emelték középpontba. És bár természetesen a hullám kitermelt egy sor remek alkotást az Ígéretes fiatal nőtől a Táron át A legharsányabb hangig, nagyon úgy fest, hogy a rendezők és a nézők is túltelítődtek a történetekkel. Nem úgy, mint Luca Guadagnino, aki 2025-ben vállalkozott arra, hogy saját metoo-filmet készítsen, ehhez pedig egy olyan forgatókönyvet választott, ami egyben írói debütálás.

Nora Garrett korábban színésznőként tűnt fel, emellett olyan sztárok asszisztenseként dolgozott, mint Natasha Lyonne és Rosamund Pike. Most forgatókönyvíróvá avanzsált, a Vadászat után az első munkája, és rögtön fel is keltette Guadagnino figyelmét, ami bőven adhatott okot a bizakodásra. Az egyetemi zaklatás témájára épülő filmben ráadásul olyan színészek kapták a főszerepeket, mint Julia Roberts, Ayo Edebiri, Andrew Garfield, Michael Stuhlbarg és Chloë Sevigny, a Vadászat után tehát igencsak ígéretesnek tűnt.

A Roberts által alakított Alma a Yale ünnepelt professzoraként meghívja diákjait és kollégáit magához egy borgőzös estére, megy az egópingpong, folyik a bölcsészvita a kollektív erkölcsről és a generációs szakadékokról. Bár az a bizonyos sorsfordító határátlépés csak később következik be, már ez a helyzet is hemzseg azoktól a pillanatoktól, amelyeket nyugodtan lehet határátlépésnek nevezni. Alma kedvenc diákját, Maggie-t drágámnak hívja, és látványosan anyáskodik felette, a nő ugyan fürdik ebben, később pofátlanul kukkant bele abba a borítékba, amelyet Alma gondosan elrejtett. Hank folyamatosan combokat fogdos és látványosan flörtöl Almával, búcsúzásként pedig jól szájon is csókolja a nőt annak férje, Frederick előtt. Szinte kódolva van a feszültség, és az is, hogy ha baj történik, őrült nehéz lesz ebben a hatalmi harcoktól, egóktól és ambícióktól hemzsegő csoportdinamikában lavírozni. Mikor másnap Maggie csuromvizesen – és még annál is zaklatottabban – jelenik meg Alma ajtaja előtt, kimondja: Hank átlépte a határt. Alma két protezsáltja közé ragad:

Maggie azt állítja, Hank szexuálisan zaklatta azt követően, hogy a buli után hazakísérte. Hank azt állítja, Maggie hazudik, csak azért vádolta meg, mert Hank rájött, hogy doktori disszertációját plagizálta.