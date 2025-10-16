Nemsokára jön Gulácsi Péter, a magyar válogatott egykori kapusának önéletrajzi könyve

Rövidesen a boltokba kerül a Csendben a csúcsra – Utam a zuglói földes pályáról a Bajnokok Ligájába című kötet, Gulácsi Péter, a magyar labdarúgó-válogatott korábbi és az RB Leipzig jelenlegi kapusának önéletrajza – írja az MTI.

A kötetben a modernkori magyar futball legsikeresebb kapusa őszintén mesél arról, hogyan juthat el valaki kitartással, önfegyelemmel és hittel a csúcsra, és hogyan képes ott is maradni. A kiadó közleményében hozzáteszi: ez nem a szerencse, hanem a szorgalom és a következetes munka eredménye volt.

Gulácsi Zuglóból indult, ahol a BVSC és az MTK utánpótlásából jutott el Liverpoolon és Salzburgon keresztül egészen Lipcséig.

Pályafutása példátlan: kétszer választották meg az Év magyar labdarúgójának, volt az ország legértékesebb játékosa, világeseményeken képviselte a válogatottat, U20-as világbajnoki és U19-es Eb-bronzérmes, kétszeres osztrák bajnok, Német Kupa-győztes, a Kicker magazin pedig kétszer is a Bundesliga legjobb kapusának választotta.

A kötetben a játékos őszintén beszél élete és pályafutása minden fontos epizódjáról, az U20-as vb-bronzéremről, a hat liverpooli évről, Steven Gerrardról, a nemrég apává vált Szoboszlai Dominikról (róla nemrég 24 Extra-könyv is született), Marco Rossiról és a lipcsei konkurenciaharcokról. A személyes hangvételű fejezetekben karrierje legnehezebb pillanatait is felidézi, köztük a 2022-es súlyos térdsérülést és az azt követő, hónapokig tartó rehabilitációt.

A bevétel egy részét a kapus a fővárosi Mozgásjavító Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménynek ajánlja fel.