Clark Ádám eddig ismeretlen Lánchíd-tervrajzai kerültek elő

Száznyolcvanhat éve már annak, hogy 1839-ben elindult az akkor még különálló Pestet és Budát összekötő Lánchíd építése, az 1842-es alapkőletétel után pedig hét hosszú évnyi munkára volt szükség ahhoz, hogy a hidat 1849 novemberében átadhassák a forgalomnak.

Ez a kevesebb mint két évszázad nem tűnik túl hosszú időnek ahhoz, hogy azt mondhassuk: egyetlen olyan tervrajz sem maradt fenn, amit akár Clark Ádám is tarthatott volna a kezében.

Pedig egészen a közelmúltig ez volt a helyzet, hiszen a szakemberek az eredeti terveket örökre elveszettnek hitték, a levéltárakban őrzött rajzok pedig jóval később, az 1860-as évek folyamán születtek. Ez most örökre megváltozott, hiszen a Közlekedési Múzeum nemrég Clark saját kezű kivitelezési rajzait azonosította, ezek pedig ismeretlen részletekre derítettek fényt.

A tervek egyikén például négy láncsor szerepel, a megvalósult hídon azonban már csak kettő látszik – olvasható a sajtóközleményben, ami hozzáteszi: a most bemutatott huszonöt rajzon a hídpillérek és a hídfők látványos ábrázolásán túl az építési munkafolyamatokról is új részletek váltak világossá, a papíroknak köszönhetően ugyanis a cölöpözés menetrendjére, a valós cölöpözési helyzetre, valamint az építkezéshez használt gépek és egyéb berendezések képére is fény derült.

4 fotó

A Clark Ádám egyenes ági leszármazottja, Hajós Bence építőmérnök, hídtörténeti kutató és könyvkiadó segítségével azonosított rajzok másolatai november 1-től december 31-ig a Műszaki Tanulmánytárban tekinthetők meg. A nyitvatartási időben (szerdán és csütörtökön, 10 és 17 óra között) látogatható intézmény a XI. Prielle Kornélia utca 10 alatt működik, a látogatáshoz pedig a kutatoszolgalat@kozlekedesimuzeum.hu címen kell előzetes bejelentést tenni.

A rajzok a későbbiekben digitális formában is láthatók lesznek a Szabadság híd Vámszedőházában, ennek idejét a Múzeum későbbi közli majd.