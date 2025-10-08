julia robertsfilmiparönértékelésönbizalom
Súlyos önértékelési problémákról vallott Julia Roberts

admin Ács Anna Mária
2025. 10. 08. 16:08
Legújabb People-nek adott interjújában Julia Roberts elárulta, karrierje hajnalán súlyos önértékelési problémákkal küszködött, ami nem kifejezetten segítette elő, hogy hatékonyan tudjon dolgozni.

Az a kevés irányomban kritikus ember, akivel kezdő színészként találkoztam, kifejezetten kegyetlen volt. Így rendkívül érdekes kihívás volt már korán megküzdenem azzal a kérdéssel, hogy mégis kivé akarok válni

– fogalmazott a színésznő.

Roberts elmondta, ha felidézi a 15 és 25 éves kora közti időszakot, akkor sokkal több bukkanó volt benne, mint amennyi könnyedség. Ettől függetlenül hálás azokért a tanulságokért, amikkel ezek a nehézségek szolgáltak, mert így korán rájött, mennyi mindent képes elbírni annak érdekében, hogy elérje, amit szeretne.

A bizonytalanság képes teljesen megbénítani. Így hát akárhányszor valaki megalázott, egyszerűen lefagytam. Meg kellett tanulnom a helyén kezelni ezt, mert ez a szakma nem való azoknak, akik érzékenyek a kritikára és a gorombaságra

– mondta, hozzátéve, karrierje során minden döntését az önismeret és a fejlődés iránti vágy vezérelte.

A színésznőt legközelebb a Vadászat után című krimiben láthatjuk majd Andrew Garfield és Ayo Edebiri oldalán mint Alma Olsson, az egyetemi tanár, akinek diákja súlyos vádakat fogalmaz meg kollégájával szemben. A film a napokban, október 10-én kerül a mozikba.

