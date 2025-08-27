Egy múzeum raktárából került elő az első viking férfiképmás, több mint kétszáz éven át rejtőzött a polcokon

Fenséges bajusz és fonott szakáll, a haj középen választékkal: ezek a vonások láthatók a rozmár agyarából kifaragott, három centiméteres figurán, a viking korból származó első férfiképmáson – közölte szerdán a dániai nemzeti múzeum.

„Ez a kis emberke valóban más, hiszen a feje tetejéig választék húzódik, a haja pedig a nyakszirtjéig ér” – mondta el az AFP francia hírügynökségnek Peter Pentz kurátor, aki szerint az apró tárgy a valaha felfedezett első viking portré, hiszen a pénzérmékkel, illetve stilizált ábrázolásokkal ellentétben egyedi emberi vonásokat mutat.

A X. századból származó munkát – amely valójában egy társasjáték királyfigurája – még 1796-ban találták a norvégiai Oslói-fjord egyik halomsírjában, de több mint két évszázadon át a múzeum archívumában hevert.

Sokan vadembereknek vagy primitív lényeknek tartják a vikingeket, de ez a figura ennek az ellenkezőjét bizonyítja. Igencsak ápolt

– tette hozzá Pentz, aki szerint a bajusz, illetve a fonott szakáll korábban egyetlen ismert ábrázolásnál sem került elő.

A viking korban (VII.–XI. század) a dús hajzat a gazdagság és az előkelőség jele volt, így a figurán ábrázolt férfi minden bizonnyal a társadalom csúcsán állt: talán maga a király, Kékfogú Harald vonásait örökítette meg – olvasható a közleményben, amely a szakembert idézve kiemelte: a legtöbb vikingeket ábrázoló emberalak egyszerű, nem hasonlít igazán élő emberekre, ez a kis figura azonban még mosolyog is.