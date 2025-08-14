Joe Jonas véletlenül belengette, hogy jöhet a Rocktábor 3.

Amikor vasárnap este Demi Lovato meglepetésvendégként feltűnt a Jonas Brothers turnéjának nyitókoncertjén, hogy előadjon néhány számot a 2008-as Rocktábor című Disney-musicalből, nyilván rögtön beindultak a találgatások egy lehetséges folytatásról.

Nem is kellett sokáig várni a következő fordulatra, Joe Jonas egy szerdai interjúban látszólag véletlenül megerősítette a Disney egyik legsikeresebb filmsorozatának folytatásáról szóló teóriákat. Az idén húsz éve alakult Jonas Brothers tagjai, Kevin, Joe és Nick Jonas éppen a jubileumi Greetings from Your Hometown nevű turnéjukat népszerűsítik, emiatt érkeztek a Hot Ones Versus nevű műsorba is.

Itt aztán egy kihívás során Joe-nak meg kellett osztania a nézőkkel, hogy mi a legfrissebb jegyzet a telefonjában.

Olvasd el a Rocktábor 3. részét

– szólt a jegyzet, amit Joe maga olvasott fel a kamerának (8 perc 37 másodpercnél a lenti videóban). Ha az együttes tagjai nem is, a stáb hallhatóan meglepődött a dolgon, és hangos nevetés tört ki. Joe annyit fűzött a dologhoz, hogy „Bocs, Disney”, mielőtt békésen tovább haladtak a kérdésekkel.

A People magazin megkereste az ügyben a Disney-t is, de nem kaptak választ, így egyelőre nem hivatalos, hogy folytatódik a 2008-as filmben és 2010-es második részében elkezdett történet a népszerű fiúbandáról és a feltörekvő énekest alakító Lovatóról.