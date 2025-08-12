Elvált egy házaspár, majd a nő a kertben építette fel a saját házát, hogy borsot törjön a volt férje orra alá

A Washington állambeli Seattle tele van szuper helyekkel, hiszen az 1962-es világkiállításra épült Space Needle, a repülési múzeum csodái, a gyönyörű parkok, illetve a modern tornyok egy hétre elegendő programot adnak a turistáknak. Az igazi különlegességekre vágyókat persze nem feltétlenül ezek érdeklik, hanem az olyan meglepő történetek, mint a Montlake-negyedben lévő, kívülről szűkösnek ható házé, amely egy házaspár válása után, a feleség bosszújaként született.

A történet gyökeréért épp száz évet kell visszautazni az időben: az 1925-ben kimondott válás során a bíróság a pár egykori otthonát a volt férjnek, a kertet pedig a korábbi feleségnek ítélte.

Az első hallásra talán értelmetlen döntést a nő áldásként fogta fel, hiszen fogta magát, és egy meglepően tágas, 80 négyzetméteres, tortaszelet-alakú házat épített magának, benne két fürdőszobával, illetve két hálóval.

A legszűkebb részén alig 1,2 méter széles épülettel a nő nyilvánvalóan borsot tört a korábbi párja orra alá, teljesen eltakarta ugyanis a nagy ház kilátását.

A nő bosszújának kézzelfogható jele ma is kitűnő állapotú, sőt néhány héttel ezelőtt gazdát is váltott. Az amerikai Tiny Homes Giant Journey Youtube-oldal ennek kapcsán járhatta be az épületet, tízperces videójuk pedig itt látható: