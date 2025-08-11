pókembertom hollandzendayafilmtv
Kultúra

Forog a Pókember negyedik része Tom Hollanddal és Zendayával, itt az első videó

Chris Delmas / AFP
24.hu
2025. 08. 11. 13:16
Chris Delmas / AFP

A tervek szerint az Egyesült Államokban 2026. július 31-én kerül mozikba a Marvel Moziverzum következő filmje, a Spider-Man: Brand New Day, amelyben Tom Holland negyedik alkalommal játssza el Pókembert. Augusztus elején Glasgow-ban meg is indult a forgatás, aminek az a különlegessége, hogy nyilvános, tehát rajongók is részt vehettek rajta. Ennek megfelelően kikerült már több nem hivatalos felvétel is. Az egyik például egészen spoileres: ezen Zendaya látható, aki MJ nevű karaktereként, úgy tűnik, Peter Parkerrel társalog May néni sírjánál.

Most megérkezett az első hivatalos videó is.

Ebben azt lehet látni, ahogy Holland megöleli Destin Daniel Cretton rendezőt (Shang-Chi és a Tíz Gyűrű legendája), majd a film néhány jelenetéből és a rajongókkal való találkozókból kapunk ízelítőt. Holland mindeközben arról beszél, hogy „ezúttal valamiért más érzés volt felölteni a jelmezt” – talán, mert ez az első alkalom, hogy a forgatáson a rajongók is megjelentek, akikkel így most osztozni tud az élményen, mondja.

A filmről annyi már korábban kiderült, hogy Mark Ruffalo visszatér korábbi szerepéhez és újra Hulkká változik, illetve, hogy a Stranger Things egy színésznője, Sadie Sink is feltűnhet benne.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Megölte feleségét, majd magával is végzett az idős férfi
Hadházy: Fűtőszálakat is beépítettek a hatvanpusztai birtok belső útjai alá
Publicus: Tisza–Fidesz 32–24
Újabb 50 milliárd forintot pumpál az állam a 4iG-univerzumba
Pofon csapott minket a nagystratégia
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik