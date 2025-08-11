Forog a Pókember negyedik része Tom Hollanddal és Zendayával, itt az első videó

A tervek szerint az Egyesült Államokban 2026. július 31-én kerül mozikba a Marvel Moziverzum következő filmje, a Spider-Man: Brand New Day, amelyben Tom Holland negyedik alkalommal játssza el Pókembert. Augusztus elején Glasgow-ban meg is indult a forgatás, aminek az a különlegessége, hogy nyilvános, tehát rajongók is részt vehettek rajta. Ennek megfelelően kikerült már több nem hivatalos felvétel is. Az egyik például egészen spoileres: ezen Zendaya látható, aki MJ nevű karaktereként, úgy tűnik, Peter Parkerrel társalog May néni sírjánál.

First look at Tom Holland and Zendaya on the set of ‘SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY’ (Source: justbuzz.exe | TikTok) pic.twitter.com/ZPYYDl8WPf — MCU Film News (@MCUFilmNews) August 7, 2025

Most megérkezett az első hivatalos videó is.

Ebben azt lehet látni, ahogy Holland megöleli Destin Daniel Cretton rendezőt (Shang-Chi és a Tíz Gyűrű legendája), majd a film néhány jelenetéből és a rajongókkal való találkozókból kapunk ízelítőt. Holland mindeközben arról beszél, hogy „ezúttal valamiért más érzés volt felölteni a jelmezt” – talán, mert ez az első alkalom, hogy a forgatáson a rajongók is megjelentek, akikkel így most osztozni tud az élményen, mondja.

New teaser for ‘SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY’ In theaters on July 31, 2026. pic.twitter.com/b34oRbzJRg — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 10, 2025

A filmről annyi már korábban kiderült, hogy Mark Ruffalo visszatér korábbi szerepéhez és újra Hulkká változik, illetve, hogy a Stranger Things egy színésznője, Sadie Sink is feltűnhet benne.