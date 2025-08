Székelyföldi Carson Coma-koncerten zúgott fel a „Mocskos Fidesz!”

Az RMDSZ-közeli szereplők által szervezett, magyarországi közpénzzel is jól megtámogatott gyergyószentmiklósi Egyfeszt zárónapján lépett fel a Carson Coma, aminek koncertjén éjfélkor a „Mocskos Fidesz!” rigmust kapta fel a tömeg – írja a Telex.

A miniszterelnökre utaló sorral – „Kisípolod megint majd, hogy ******?” – záruló Daddy said no című dal után induló skandálást nem a zenészek kezdték, de azt teljesen természetesnek tartották, sőt, a koncert utolsó dala, a Pók egy szivárványos zászló is Bóna Zsombor mikrofonjára került.

A lap hozzátette: nem ez volt az első alkalom, hogy Carson Coma-koncert alatt hangzott el a rigmus, hiszen korábban a marosvásárhelyi Vibe Fesztiválon is hasonló történt.

A Carson Coma korábban egyébként kétszer is fellépett már az Egyfeszten.