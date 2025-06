Meghalt George E. Smith, aki nélkül ma nem lenne digitális fotó és film

Szerdán, május 28-án saját New Jersey-i otthonában elhunyt a fizikai Nobel-díjjal is elismert George E. Smith, aki találmányával lehetővé tette, hogy a tudósok minden korábbinál tisztábban lássák az univerzumot, emberek egy pillanat alatt rögzíthessék az élményeiket, a mozifilmek világa pedig kiléphessen az analóg film adta keretek közül – írja nekrológjában a New York Times.

Smith a Bell Laboratóriumban dolgozva, 1969 során egy kollégájával, Willard S. Boyle-lal együtt dolgozta ki a CCD-t, ami a mai fényképezőgépek, okostelefonok, kamerák, csillagászati eszközök, illetve optikai szkennerek lelkét adja: azt az áramkört, ami a fényt elektronikus jelekké alakítja.

A fejlesztés 1974-re jutott el addig a pontig, hogy megszülessen az első, 100 x 100 pixeles eszköz (ezt egy korábbi Bell-kutató Fairchild nevű cége hozta létre), a következő évben pedig a Kodak mérnöke, Steven Sasson megtervezte az első digitális kamerát, ami ezt a szenzort használta:

1976-ban már egy amerikai kémműhold, a KH-11 KENNEN is ezzel készített képeket, a kereskedelmi áttörésre azonban 1983-ig kellett várni: a Sony ekkor dobta piacra az első CCD-s videokameráját, a CCD-G5-öt.

Boyle és Smith a felfedezésért 2009-ben megosztott fizikai Nobel-díjat kapott.