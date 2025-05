A legkorábbi amerikai rabszolgafotóktól válik meg a Harvard, múzeumba kerülnek

A világ egyik legelismertebb egyeteme, a Harvard beleegyezett abba, hogy lemond egy volt professzora rasszista téziseihez 1850-ben készült, két fekete bőrű rabszolgát ábrázoló fotók tulajdonjogáról – írja az MTI, ami hozzáteszi: a képek, amikért az elmúlt években a rabszolgák egyikének leszármazottja perelte az egyetemet, rövidesen a Nemzetközi Afroamerikai Múzeumhoz kerülnek.

Az ügy középpontjában álló dagerrotípiák – a legkorábbi ismert, amerikai rabszolgákat ábrázoló fotók – 2019 óta állnak már egy per középpontjában: Tamara Lanier akkor perelte be az egyetemet, azt állítva, hogy az kiadványain keresztül hasznot húz a képekből, így abból a darabból is, amin az ő felmenői, Renty Taylor és lánya, Delia részben meztelenül szerepel.

A Dél-Karolina államban készült képeket (ezek közül több itt látható) egy harvardi biológiaprofesszor, Louis Agassiz (1807-1873) készíttette, hogy alátámassza a fehérek állítólagos felsőbbrendűségéről szóló elméleteit.

A felperes ügyvédje, Ben Crump tájékoztatása szerint a Harvard lemond Renty és Delia, valamint öt másik rabszolga képeiről is.

Ezt az intézmény is megerősítette, ami hozzátette: régóta szeretnék már a képeket egy másik múzeumra vagy közintézményre bízni, hogy azokat megfelelő kontextusba helyezzék, és minden amerikai számára hozzáférhetővé váljanak.

A Harcvard hozzátette: hálásak Tamara Lanier-nek, amiért fontos párbeszédet indított el, a tulajdonjogra vonatkozó igénye viszont bonyolult helyzetet teremtett, hiszen a Harvard nem tudta megerősíteni, hogy Lanier valóban rokonságban áll a dagerrotípiákon szereplő emberekkel.

Lanier keresetét 2021-ben egy massachusettsi bíró egyébként elutasította, azzal érvelve, hogy a fotók alanyai nem tulajdonosai a képeknek, így értelemszerűen a leszármazottjuk sem lehet az. A nő fellebbezett, a massachusettsi legfelsőbb bíróság azonban egyetértett a korábbi döntéssel, bár kijelentette: Lanier érzelmi károkozás miatt tovább perelheti az egyetemet

A felperes ügyvédje elmondta: a friss megállapodás részeként Lanier és a Harvard pénzbeli egyezségre is jutott, a részleteket azonban nem hozzák nyilvánosságra.

A Donald Trump elnökkel háborúban álló egyetem az elmúlt időszakban egyébként többször is meglepő dolgokkal került a figyelem középpontjába: tavaly tavasszal egy emberbőrbe kötött XIX. századi könyv borítóját távolították el, néhány héttel ezelőtt pedig azzal kerültek a világ vezető lapjaiba, hogy a nyolcvan évig Magna Carta-másolatként nyilvántartott dokumentumukról kiderült, hogy eredeti.