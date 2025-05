Kevin Spacey konspirációs thrillerben kapott szerepet

Kevin Spacey csatlakozott a The Awakening című konspirációs thriller szereplőgárdájához. Ez újabb előrelépést jelent Spacey számára, akit Metoo-botrányok söpörtek el annak idején, és úgy tűnt, örökre romba döntik karrierjét. Az elmúlt években azonban mind egy New York-i és egy londoni bíróságon is felmentették a szexuális bűncselekmények vádja alól, és egyre több jel utal a színész fokozatos rehabilitációjára: Európában több szerepet is kapott, Olaszországban életműdíjjal is kitüntették, a The Awakening azonban akár Hollywood felé is megnyithatja számára az utat. A Matt Routledge által rendezett film igazi zsánerdarabnak tűnik: egy világméretű összeesküvés leleplezéséről szól, amelynek során a főszereplők mindenféle sötét titkokra bukkannak – azt nem tudni, hogy Spacey kit alakít majd benne, de szakmai értelemben a szerep aligha jelent majd kihívást a Kártyavár egykori Frank Underwoodjának.

Legutóbb akkor írtunk Spacey-ről, mikor nyilvános üzengetésbe keveredett Guy Pearce-szel, aki szerint Spacey agresszívan viselkedett és célba vette őt annak idején, a Szigorúan bizalmas forgatásán. Spacey akkor azt felelte az ausztrál színésznek, hogy „nőjön fel”.