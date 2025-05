Hiába telt el száz év, ma is lélegzetelállítóak Chaplin és Buster Keaton filmes trükkjei

Bármennyit is fejlődött a technológia az elmúlt száz évben, ma is ugyanolyan hajmeresztő figyelni, ahogy Buster Keaton felkapaszkodik egy szélsebesen robogó vonatra, Harold Lloyd egy óramutatón csimpaszkodik a magasban, vagy épp Charlie Chaplin boldog öntudatlanságban görkorizik egy több emelet mély szakadék peremén. Az efféle ikonikus jelenetek egyfelől a némafilm korszak legendás alkotóinak vakmerőségét dicséri, hiszen közismert, hogy az 1920-as évek sztárjai gyakran tényleg életveszélyes kaszkadőrmutatványokat is bevállaltak egy-egy látványos gegért. Ám legalább ekkora szerepet játszott benne a találékonyságuk, ugyanis Chaplin, Keaton, Lloyd és kollégáik a kor legnagyobb filmes innovátorai közé tartoztak.

Magáért beszél a tény, hogy sok esetben még 2025-ből nézve is nehéz megmondani, hogy a valóságot, vagy filmes trükköt látunk-e, és ha utóbbit, akkor hogyan hajtották végre a szemfényvesztést. Az alábbi videóesszé kielemez párat a híres jelenetek közül, érthetően bemutatva a mögöttük meghúzódó kreatív megoldásokat: