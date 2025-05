Harry Styles is jelen volt XIV. Leó pápa megválasztásakor

A One Direction egykori tagja, Harry Styles is a Szent Péter-téren összegyűlt tömegben várta a pápa megválasztását – írja a Hollywood Reporter. A háromszoros Grammy-díjas énekes csütörtökön, XIV. Leó pápa beiktatásának napján is jelen volt, amiről egy, a közösségi oldalakon terjedő fénykép is tanúskodik.

Idén tavasszal ez már a második érdekes helyszín, ahol a világsztár feltűnik: március 1-jén Tokióban szúrták ki, amint lefutotta a több mint 42 kilométeres maratont 26,2 mérföldes maratonján. Styles 3:24:07-es nettó célidőt ért el, amivel a 6010. helyen végzett, több mint 20 ezer versenyzőt megelőzve.

Harry Styles spotted in Rome for the new Pope announcement. pic.twitter.com/LqERgA7FNL — Pop Crave (@PopCrave) May 8, 2025

XIV. Leót május 8-án választották meg a katolikus egyház 267. vezetőjévé. Ő az első amerikai pápa, illetve az első pápa, aki az Ágoston-rend szerzetesei közül került ki. Folyékonyan beszél az angol mellett spanyolul és olaszul. Miután bemutatták, olaszul szólt a Szent Péter-bazilika erkélyéről a tömeghez, majd spanyolra váltott, felidézve a misszionáriusként, majd a perui Chiclayo érsekeként eltöltött éveit.

Bíborosként a Vatikán befolyásos püspöki hivatalának, a Hittani Dikasztériumnak a tagja volt, és a Püspöki Kongregációt vezette. Pápaként első szavai ezek voltak: „Béke legyen veletek!” Visszafogott természetű ember hírében áll, ezelőtt nem is szerepelt sokat a médiában. Nézetei meglehetősen közel állnak Ferenc pápáéhoz a környezetvédelemmel kapcsolatban, a szegények és a migránsok iránti érzékenységben, abban a törekvésben, hogy az elváltak számára is lehetőség legyen az eucharisztia vételére, és – bár kisebb lelkesedéssel, mint Ferenc – egyes elemzők szerint megengedően állt az LMBTQ-emberek befogadásához is.