Szexuális bántalmazással vádolják a Hannibal és a Dawson és a haverok színészét

A Hannibal, a Dawson és a haverok, illetve a Boardwalk Empire – Gengszterkorzó című sorozatokban is feltűnő Michael Pittet nemrég szexuális bántalmazás vádja miatt tartóztatták le – írja a TMZ.

A lap az ügy részleteit is nyilvánosságra hozta – ezek szerint a május 2-án történt rendőri intézkedésnek több oka is volt: Pitt a vádirat szerint egy alkalommal deszkával, máskor pedig egy betontömbbel ütötte meg akkori partnerét, de a nő fojtogatásról is beszámolt.

A jelenleg ismert részletek szerint a történtek 2020 áprilisa, illetve 2021 augusztusa között a férfi saját otthonában történtek.

A Boardwalk Empire második évada után a sorozatból egyes források szerint habitusa miatt kiírt színész minden egyes vádpontban ártatlannak érzi magát, sőt egy 100 ezer dolláros – ez mai árfolyamon közel 36 millió forintot jelent – óvadék ellenében szabadlábon védekezhet.

Ügyvédje mindezek kapcsán elmondta: szerinte szomorú, hogy egy zavarodott nő vádjai miatt bárkit letartóztathatnak, így biztos benne, hogy az ügyet ejteni fogják.