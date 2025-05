Színészlegenda hagyatéka a BÁV ART idei szenzációja

Pécsi Sándor képzőművészeti hagyatéka a BÁV ART május 20-21. között megrendezett 85. Művészeti Aukciójának egyik legnagyobb szenzációja. A színművész gyerekkorától kezdve szomjazta a kultúrát, gyűjtőszenvedélye már színházi pályája kezdetén megmutatkozott, megszállottan rótta többek között a már akkor is működő BÁV üzleteit, de sokat vásárolt magángyűjtőktől, népművészek műhelyeiből is, megint máskor magánházak pincéiből mentette a kidobásra ítélt tárgyakat. A gyűjtői szenvedélyét nem korlátozta egyetlen tárgycsoportra, egyformán érdekelték a személyes, de nagy múlttal rendelkező apróságok (pl. táncrendek) és a nagybetűs műkincsek (bútorok, festmények). Így kerülhet hozzá a 20. század első felének egyik legfontosabb festőjének, Vaszary János Kilátás a művész műterméből című képe is, amely a 85. Művészeti Aukció egyik fénypontja.

A BÁV ART 85. Művészeti Aukciójának egyik, de nem egyetlen fontos témája lesz a Pécsi-hagyaték. Kalapács alá kerülnek többek között olyan festőknek is a munkái, mint Czóbel Béla, Rippl-Rónai József, Márffy Ödön vagy épp az olasz Luigi Nono. Az aukción felvonultatott ékszerek közül is érdemes kiemelni Stephen Webster, a híres-hírhedt brit ékszertervező munkáját, akinek rajongói között ott találjuk Madonnát, Ozzy Osborne-t, Lewis Hamiltont, Charli XCX-et vagy Cate Blanchettet. Ugyancsak a hírességek világába vezet vissza az aukció órakínálatának egyik legértékesebb darabja, a limitált példányszámban kiadott, platinából készült Rolex Cosmograph Daytona – 2017-ben Paul Newman kedvenc Rolex Daytonája 17,7 millió dollárért kelt el a Philips Aukciósházban, és ezzel azóta is őrzi a világ legdrágábban elkelt órájának kijáró címet.

A BÁV ART május 20–21. között rendezi meg 85. Művészeti Aukcióját a MOM Kulturális Központ Kupolatermében. Az aukció válogatott kincsei május 10–18. között naponta 10 és 18 óra között személyesen megtekinthetők a galériában (1055 Budapest, Szent István krt. 3.).