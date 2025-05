A Nap körül keringenek a Platon Karataev új dalai – lemezpremier

Kilenc évvel ezelőtt, 2016-ban alakult meg az egy Lev Tolsztoj-karakter nevét kölcsönző Platon Karataev, ami az elmúlt időszakban a legrangosabb magyarországi színpadok, az Akvárium, a MÜPA, és az A38 mellett a Roadburn, a Repeerbahn, illetve a Liverpool Sound City fesztiválokon is feltűntek.

Első lemezük, a For Her (2017) azonnal feltette a zenekart a nemzetközi zenei térképre, az ezt követő Atoms (2020), a Fonogram-díjat hozó Partért kiáltó (2022) megjelenése után pedig a zenekar lassan elérte azt a hangzást, illetve szövegvilágot – dalaik mára több gimnáziumban is érettségi tétellé váltak –, amit új lemezük, a most megjelent Napkötöző is képvisel.

A negyvennégy perces anyag a 24.hu-n hallható először:

A Partért kiáltóval ellentétben nem a vizet, hanem a tüzet középpontjába helyező új albumot a zenekar május 9-én, a Budapest Parkban mutatja be, mégpedig az ötvenedik születésnapját ünneplő Vágtázó Halottkémek társaságában.

Az anyag címéről, illetve mondanivalójáról Balla Gergely így mesélt:

A Napkötöző szót egy Várkonyi Nándor könyvben találtam – Dél-Amerikában az inkák nevezték így azt a szakrális követ, mellyel a napfordulókat határozták meg. Azt érzem, hogy a Partért kiáltó lemezhez képest mindenben előre tudtunk lépni: a szövegek még misztikusabbak és enigmatikusabbak lettek, a dalszerkezetek rendhagyóbbak, a hangszerelés gazdagabb és a dallamvezetés is változott. Mégis egy természetes folytatásként hat nekem az előző anyag után.

– mondta a gitáros-énekes-dalszerző, hozzátéve, hogy egy album megjelenése mindig egy korszak lezárása egy zenekar életében, de egy új időszak kezdete is egyben.

A lemez záró sora, a Tabula Smaragdina-idézet: amit a Nap műveletéről mondtam, befejeztem. Ezek a dalok a Nap körül keringenek, és bár így zárjuk ezt az anyagot, ez a szimbólum még biztosan visszaköszön majd jövőbeli dalokban is, mert annyira gazdag és kortalan, hogy megkerülhetetlen, mindig is ott volt, van és lesz az emberrel. A Nap, mint a legbelsőbb, legfelsőbb lényeg, a teremtő erő, a világosság, a rend, az energia és isteni jelenlét szimbóluma. Belső fény, megújulás, örök körforgás – viszonyítási pont.

Egy másik zenekari tag, Czakó-Kuraly Sebestyén pedig arról beszélt, hogy ez volt a Platon alkotói folyamatai közül a legösszetettebb időszak, „hullámvölgyekkel és csúcsélményekkel tarkítva. Rengeteg dolog történt, és mind emberileg, mind alkotóként érettebbé váltunk.”

Az album egy dalához, a Nem felelhet című számhoz 2024 őszén Mácsai Pál főszereplésével külön klip is készült, ennek rendezője a Curtiz-t (2018) is jegyző Topolánszky Tamás Yvan: