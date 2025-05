Májusban kiderül, meg lehet-e menekülni Julianne Moore luxusszektájából

Májusban a sötét történetek és a fekete humor kedvelői különösen örülhetnek: jön az Euphoria alkotóinak új sorozata egy javítóintézetről, egy cinikus android, aki idiótának tartja az emberiséget, egy amerikai humorista őrült agymenése, de visszatér Rick és Morty és a Big Mouth is, utóbbi a záróévadával. Érkezik még ezen felül indiai romkom, belga thriller és dél-koreai krimi is, de azért a nosztalgiázni vágyók is fellélegezhetnek: Carrie Bradshaw még mindig becsületesen keresi a szerelmet. Májusi sorozatajánló.

A négy évszak (Netflix) Május 1. Tina Fey minisorozatának középpontjában három középkorú házaspár áll, akiknek van egy kedves kis hagyománya: minden évszakban közös nyaralásra indulnak. A kiruccanások hirtelen kellemetlen fordulatot vesznek, amikor kiderül, hogy a frusztrált Nick (Steve Carell) el tervezi hagyni feleségét, Anne-t (Kerri Kenney-Silver), hamarosan pedig már új, fiatal barátnőjével jelenik meg a soron következő összejövetelen. Az új dinamika természetesen felbolygatja a két másik pár, Kate (Fey) és Jack (Will Forte), illetve Danny (Colman Domingo) és Claude (Marco Calvani) életét is: nemsokára mindegyik kapcsolatban felszínre kerül egy-két konfliktus. A keskeny út a mély északra (Max) Május 1. Richard Flanaghan 2013-ban megjelent regénye egy ausztrál orvos, Dorrigo ​Evans történetét meséli el, aki a második világháborúban fogságba esett, kényszermunkásként dolgozott a thai–burmai vasútvonalon, majd háborús hős lett. Közben azért a szerelem sem kerülte el. Ebből a történetből csinált drámai sorozatot Justin Kurzel és Shaun Grant a mostanában sűrűn foglalkoztatott Jacob Elordival, Odessa Youngal és Ciarán Hindsszel. A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.

