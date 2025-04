Meghalt Robert Trebor, a Herkules-sorozat egykori színésze

71 éves korában meghalt Robert Trebor, a Herkules: A legendás utazások és a Xena, a harcos hercegnő című kultikus sorozatok színésze. Halálhírét a felesége, Deirdre Hennings erősítette meg a Hollywood Reporternek. Elmondta, hogy a színészt szepszis vitte el március 11-én a Los Angeles-i Orvosi Központban.

Trebor több mint egy évtizeden át küzdött leukémiával, és 2013-ban őssejt-transzplantáción is átesett. Betegsége ellenére tovább dolgozott: utolsó szerepét a Coen fivérek Ave, Cézár! című 2016-os filmjében alakította.

Robert Trebor 1953-ban született, Philadelphiában. Eredeti neve Robert Alan Schenkman volt, azért választotta a „Trebor” művésznevet, hogy ne tévesszék össze egy főiskolai évfolyamtársával. Egészen fiatalkora óta színészkedett. Először 1994-ben tűnt fel a Herkules és az elveszett királyság című tévéfilmben, majd szerepelt a sorozat további öt évadjában. A Xena című sorozatban négy epizód erejéig szerepelt.

A színész írt egy könyvet is: ő a szerzője a The Haircut Who Would Be King című könyvnek, amely Donald Trumpot és annak Vlagyimir Putyinnal való kapcsolatát parodizálja.

Rest in peace, Robert Trebor. You always charmed as the lovable Salmoneus. You were the first to see there was more to #Xena in Hercules TLJ. Thanks for bringing him to life with such warmth and humor. pic.twitter.com/8fAXrWbWpJ

