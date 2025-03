Másfél évnyi felfüggesztett börtönt is kaphat Gérard Depardieu

Három napja folyik már az évekkel ezelőtt orosz állampolgárrá vált Gérard Depardieu pere, ami a 2021-es The Green Shutters forgatásán történtek miatt indult el: a gyártás során a színész a vád szerint két nőt zaklatott, ezt a filmes azonban mindvégig tagadta.

Az ügyészség végül 18 hónapos felfüggesztett börtönbüntetést kért a színészre, emellett azonban 20 ezer eurós (nyolcmillió forintos) pénzbírsággal, pszichológiai kezelésre való kötelezeéssel, illetve a szexuáis bűnelkövetők nyilvántartásába való bejegyzéssel is sújtaná a vádlottat – írja a Variety.

A színészt egy dekoratőr, illetve egy rendezőasszisztens vádolja. Utóbbi arról számolt be, hogy a Depardieu többször is megérintette a fenekét, néhány nappal később pedig a melléhez ért, míg előbbi kijelentette: a filmes egy folyosón megragadta, magához húzta, a derekát, a csípőjét, illetve a mellkasát is megérintette, miközben több obszcén megjegyzést is tett.

A lap forrásai szerint a színész a felmerült vádpontokat nézve akár ötéves börtönbüntetést, illetve 75 ezer eurós (30 millió forint) fizetési kötelezettséget is kaphat, most azonban úgy tűnik, hogy ennél jóval enyhébb büntetési tétellel kell szembenéznie.