Felnagyítja a tehetséget a színpad – 25 éves a fogyatékossággal élők színtársulata

Az 1998-ban alakult Baltazár Színház az egyetlen olyan színtársulat hazánkban, melynek tagjai fogyatékossággal élő színészek. A színház művészeti vezetője, Elek Dóra Franciaországban végezett színház szakon, egy francia-belga társulat előadása inspirálta arra, hogy Magyarországon is létrehozzon egy hasonló színházat. Van a társulatban, akit csak a testi hibája miatt nem vettek fel a Színművészetire, és az alapító is azt mondja: némely művésze országosan is kiemelkedő.