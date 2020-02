Egy jó teának erős tudatmódosító hatása is van

Tényleg be lehet állni, ha az ember rendesen beteázik? Aki eddig csak a menzás-cukros-citromos verziót próbálta, annak megdöbbentő lehet egy találkozás a tradicionális kínai teakultúrával, aminek során nem csak a meleg ital meglepő élettani hatásaira kell felkészülni, de a nem feltétlenül kellemes illatokra is. Kivéve annak, aki amúgy is szereti az istállószagot. A teázás az új speciality kávé.