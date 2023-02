Videó Hogyan került az élre egy női rendező a világ 100 legjobb filmje listán?

Mik a világ legjobb filmjei? A Sight and Sound magazin minden évtizedben összeállít egy listát a világ 100 legjobb filmjéről. Az ítészek egyre bővebb körből kerülnek ki, de kritikusok, esztéták, akik markánsan más sorrendet állítanak fel, mint az aktuális IMDb-toplista élmezőnye, számtalan szerzői filmmel a listán. A Szédülés vagy Az aranypolgár helyett most először került női rendező filmje első helyre: Chantal Akermantól a „Jeanne Dielman, 1080 Brüsszel, Kereskedő utca 23.” (igen, tényleg ez a címe). A filmes kánon alakulásáról, női alkotókról és nőábrázolásról, túl- és alulszerepeltetett rendezőkről, feljövőben lévő régiókról és Jancsó Miklós fájó hiányáról is beszélgettünk.