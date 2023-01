Julian Sands testvére már halottként gondol a hegyekben eltűnt brit színészre

A 65 éves színésznek tizenhárom napja veszett nyoma, egyre kisebb az esély, hogy épségben találjanak rá.

Az időjárási körülmények javulásával folytatódik a keresés Julian Sands brit színész után, aki január 13-án tűnt el túrázás közben a kaliforniai San Gabriel-hegységben. A térségben az elmúlt hetekben rendkívül rossz volt az idő, a felszíni keresést fel is függesztették, miután lavina söpört végig a területen. A mentők a rendőrség egyik speciális helikopterét is tervezik bevetni, amely közleményük szerint különleges technikának köszönhetően képes kiszúrni a tükröződő felületeket, az elektronikai eszközöket és bizonyos esetekben a hitelkártyákat is.

A férfi egy nap híján két hete tűnt el, az esély, hogy megtalálják napról napra csökken. Tisztában van ezzel a színész egyik testvére, Nick Sands is, aki már lélekben elbúcsúzott a színésztől.

Még nem nyilvánították halották, de a szívem mélyén már tudom, hogy meghalt. Nyilván volt köztünk testvéri rivalizálás, és nagyon rá vallana, ha egyszercsak megjelenne csak azért, hogy bebizonyítsa, tévedek

– nyilatkozta Sands testvére eltűnéséről hozzátéve, hogy most már leginkább attól fél, hogy sosem találják meg a testét.

Nem sokkal Sands eltűnése után egy másik túrázó is elveszett ugyanezen a területen, ahol a brit színész, ám a 75 éves férfit végül két nap után sérült lábbal ugyan, de élve találták meg.