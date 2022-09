Rúzsa Magdi, a Follow The Flow és a Valmar lesz az Ötöslottó Szuperkoncert fellépője

A 65 éves Ötöslottót ünneplő ingyenes koncert a Puskás Aréna Szoborparkban lesz október 1-jén.

Ötöslottó Szuperkoncert lesz október 1-jén a Puskás Aréna Szoborparkban, amelyen Rúzsa Magdi, a Follow The Flow és a Valmar lépnek fel.

Negyedik alkalommal rendezünk szuperkoncertet, amelyen mindig népszerű előadók adnak koncertet. Tavaly Majka & Curtis, a Bagossy Brothers Company, valamint Lotfi Begi és barátai fellépését mintegy hetvenezren követték, harmincezren a helyszínen, negyvenezren élőben, online

– mondta el Mager Andrea, a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatója a szerdai budapesti sajtótájékoztatón, amelyen elhangzott az is, a Szerencsejáték Zrt. az október 1-jei koncerten a termékei helyszíni értékesítéséből befolyt összeget az Ökumenikus Segélyszervezet részére ajánlja fel, amely Kapaszkodó nevű gyermekfejlesztő programján keresztül nehéz körülmények között élő gyereket támogat iskolán kívüli korrepetálással vagy fejlesztő foglalkozással. A tavalyi szuperkoncerten négymillió forint gyűlt össze a Kapaszkodó program támogatására.

Az idei október 1-jei koncert fő fellépője Rúzsa Magdi, a Follow The Flow és a Marics Petiből és Valkusz Milánból álló Valmar lesz. A Follow The Flow tagjai, Vincze Gergely, Molnár Csaba és Szakács Gergő arról beszéltek, hogy egy várhatóan több tízezres közönség előtt fellépni számukra extra motivációt jelent, Rúzsa Magdi pedig a színpadra visszatérés öröme mellett különösen a jó cél miatt örül a koncertnek, hisz neki is van egy hátrányos helyzetű gyerekeket támogató alapítványa.

A szuperkoncertet a fogyatékkal élők egy külön, a színpad közelében elhelyezett akadálymentes lelátóról élvezhetik. Az eseményre a fővárosba vonattal vagy autóbusszal utazók 50 százalékos menettérti kedvezményben részesülnek október 1-jén a MÁV-Start Zrt. és a Volánbusz Zrt. járatain. Akik pedig így sem tudnak személyesen eljönni a koncerte, azok az Ötöslottó Szuperkoncert közösségi oldalán követhetik majd a bulit.