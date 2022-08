Többé nem lesz Jack Sparrow, de vajon visszakapaszkodhat még a csúcsra Johnny Depp?

Francia királyt játszik egy készülő kosztümös filmben, 25 év után újra rendez, Mads Mikkelsen pedig már visszaadná neki Grindelwald szerepét a Legendás állatokban. Több jel utal arra, hogy a júniusban megnyert rágalmazási pere után ismét egyenesbe jöhet Johnny Depp kisiklott karrierje. Ha van is erre esély, azért rázós menet lesz elérni, hogy Hollywood újra keblére ölelje tékozló fiát.

Valóságshow-k jönnek-mennek, de egy biztos: nincs az a trash reality, ami a szaftos részletek kiteregetése vagy a szekunder szégyen terén túlszárnyalhatná Johnny Depp és Amber Heard júniusban zárult perét. A heteken át a nyilvánosság előtt zajló bírósági szappanoperából egyelőre Depp került ki győztesen, de a jogi hercehurcának ezzel még várhatóan nincs vége, hiszen egyrészt Heard megfellebbezte az ítéletet, másrészt hónapokon belül indulhat egy másik, általa indított per is, amelyben a most rágalmazásért elmarasztalt színésznő 100 millió dollár kártérítést követel exférjétől. A június eleji ítélet nyomán ennek ellenére egyből beindult a találgatás, mi lesz most Depp karrierjével, vajon vissza lehet-e még kapaszkodni Hollywood csúcsaira abból a reputációs gödörből, ahova a szebb napokat látott sztár navigálta magát.

Egy darabig úgy tűnt, a film helyett inkább más művészeti ágakra koncentrál: közös lemezt jelentetett meg a neves gitárossal, Jeff Beckkel, akinek éppen futó turnéjához is csatlakozott meglepetésvendégként, közben belevetette magát a képzőművészetbe is. Bob Dylant, Al Pacinót, Elizabeth Taylort, Keith Richardsot és egyéb példaképeit ábrázoló portréiból júliusban rendeztek kiállítást egy londoni galériában, a rajongók pedig pár órán belül el is kapkodták a mérsékelten eredeti nyomatokat, 3,6 millió dollárral gazdagítva Deppet.

Újra rendez

Ám az utóbbi hetekben megmozdult évek óta tetszhalottnak tűnő filmes karrierje is. Kiderült, hogy Depp már javában forgat egy kosztümös filmet, amelyben XV. Lajos francia királyt alakítja Versailles-ban és más, Párizs környéki kastélyokban. A La Favorite címen futó film az uralkodó utolsó szeretőjéről, az önmagát szegénysorból a királyi udvarba felküzdő Jeanne du Barryről szól. A sztori fókuszáról és a film hangvételéről egyelőre keveset tudni – a bekötött szemű, rizsparókás Deppről megosztott kép sem árul el sokat –, de ez lesz az elismert francia színész-rendező, Maïwenn eddigi legnagyobb szabású filmje, a forgalmazási jogaira pedig már le is csapott a Netflix. A La Favorite Depp szempontjából is mérföldkő lehet a visszatérésben, hiszen ez lesz az első rendes szerepe az elmúlt három évben, miközben 1990 óta nem telt el úgy év a pályáján, hogy ne lett volna legalább egy bemutatója. Ráadásul előző két filmje – a 2018-as City of Lies és a 2020-as Minamata – már alig-alig kapott reklámot, és forgalmazásba is csak suttyomban került, így feltűnés és számottevő bevétel nélkül süllyedt el a Deppet övező botrányok farvizében. Igaz, eleve nem is tűntek túl emlékezetesnek ezek az alkotások, így egy kiadós marketingkampánnyal sem nagyon robbantottak volna kasszát.

Depp újrakezdési lendületét és önbizalmát jelzi, hogy nemcsak a kamerák elé tér vissza, de újra rendez is. A Modigliani címen futó projekt – nem meglepő módon – Amadeo Modiglianiról, a híres festőről szól majd, de nem hagyományos, születéstől a halálig ívelő életrajzi film lesz, inkább ráközelít egy sorsfordító időszakra. Mindössze két napot mutat be az 1910-es évek Párizsában küszködő művész életéből, de két olyan eseménydús napot, amikor minden megváltozott a számára, és az ismeretlenségből kulturális ikonná vált. A szereplőgárdát még nem hirdették ki, de a producerek között ott van Al Pacino és Barry Navidi, aki Depp másik készülő projektjének, az említett La Favorite-nak is társproducere.

A színészként már befutott Depp 1997-ben kóstolt bele először a filmrendezésbe. A halál ára című neowesternben ő maga alakította a szegény főhőst, aki a családja boldogulását biztosító pénzért cserébe elvállalja, hogy halálra kínozzák a kamerák előtt. Az alkut kínáló, elvetemült snuff filmes producert Marlon Brando játszotta, a zenét pedig Iggy Pop írta hozzá, de a Cannes-ban debütált film rettentő rossz kritikákat kapott, amiket látva Depp már nem is nagyon erőltette az amerikai bemutatót. A kudarcélmény pedig bizonyára belejátszott, hogy egészen a mai napig nem adta újra rendezésre a fejét (néhány videóklip kikerült a keze alól, de játékfilm nem).

A fentiek persze távolról sem hollywoodi blockbusterek, hanem közepes léptékű, európai filmek. De egyes szakmabeliek szerint épp ezek jelenthetik a surranópályát Depp számára, hogy előbb-utóbb visszatérhessen akár a stúdiófilmek világába is. Európában ugyanis kevésbé tépázták meg botrányai az imázsát, mint Amerikában, a bevállalósabb producerek pedig nyilván nem fognak elugrani a lehetőség elől, ha egy ekkora világsztárt áron alul szerződtethetnek a filmjükbe. Az ilyen drámaibb hangvételű filmekben ráadásul kiváló esély mutatkozhat, hogy újra bizonyítsa színészi kvalitásait. Már csak azért is szükség lenne erre, mert az elmúlt tíz évből nehéz lenne igazán emlékezetes alakítást felidézni tőle, eredendő tehetsége egyre inkább kezdett eltűnni a rutinszerűen felvitt manírok vastag rétegei alatt.

Egymillió alpakka sem segítene

Depp népes és elkötelezett rajongótáborát viszont láthatóan izgatják az olyan kérdések, hogy vajon kedvencük visszatérhet-e ikonikus, hollywoodi szerepeiben, amelyeket épp a botrányok miatt veszített el. A júniusban zárult rágalmazási pert épp arra hivatkozva indította Depp, hogy hatalmas anyagi károkat szenvedett exfelesége bántalmazási vádjai miatt. Amber Heard egy 2018-as Washington Post-véleménycikkben családon belüli erőszak áldozataként hivatkozott magára, és ugyan nem nevezte meg a bántalmazót, mindenki számára egyértelmű volt, hogy Deppre utal.

A sztár körül kibontakozó píár-katasztrófát csak tetézte, hogy hiába perelte be a brit bulvárlapot, a Sunt, bírósági ítélet mondta ki, hogy legálisan lehet őt feleségverőnek nevezni. Ezt követően kezdett körülötte elfogyni a levegő: megkérték, hogy lépjen ki a Fantasztikus állatok franchise-ból, ahová Mads Mikkelsen ugrott be a helyére (bár a harmadik részért Depp még megkapta a teljes fizetését annak ellenére, hogy már nem játszott benne). És Depp vallomása szerint a bántalmazási vádak tehettek arról is, hogy a Disney megszakította vele a kapcsolatot, és már nem is számolnak vele A Karib-tenger kalózai folytatásaiban.

A rajongóknak márpedig hatalmas kedvencük Jack Sparrow, az utóbbi hónapokban több petíciót is indítottak, az egyiken már csaknem 900 ezren követelik, hogy Johnny Depp visszatérhessen a részeges kalóz szerepében. A júniusi, Depp számára kedvező ítélet óta pedig csak még tovább erősödött a várakozás, amit jelez, hogy pár hétre rá szélsebesen terjedni kezdett a pletyka, miszerint a Disney bocsánatot kért a színésztől, és 301 millió dollárt ajánlottak neki a hatodik részért. A hírről azonban hamar kiderült, hogy puszta vágyfantázia, amit Depp szóvivője is egyértelműen cáfolt.

Persze az emlegetett összeg eleve irreálisnak tűnt, hiszen Depp még fénykorában is „csak” 50 millió dollárt kapott A Karib-tenger kalózai második részéért, a hatodik részért pedig 22,5 millió dolláros gázsiról szóltak a hírek, mielőtt kitetették volna a szűrét a szereplőgárdából. A kockázatkerüléséről híres Disney-ről pedig aligha elképzelhető, hogy beleálljon egy ennyire rizikós döntésbe, amivel garantáltan megosztaná a közvéleményt. De ha véletlenül még hajlandók is lennének erre, a sértődött Deppen akkor is bukhatna az alku. A tárgyalás során ugyanis ő maga viccelődött azzal, hogy akkor sem térne vissza Jack Sparrow-ként, ha 300 millió dollárt és egymillió alpakkát ajánlanának neki fizetségként.

Tim Burton a megmentő?

Ennél egy fokkal járhatóbbnak tűnik a Legendás állatokba való visszaút, többek között azért, mert ott nem romlott meg annyira a kapcsolat a Warner Bros. és a színész között, mint a Disney-vel. A Depp helyére beugró Mads Mikkelsen nemrég a Szarajevói Filmfesztiválon beszélt arról, hogy a győztes per után akár az is elképzelhető, hogy Depp visszaveszi Gellert Grindelwald szerepét. Mikkelsen persze csak találgatott, és ezeket a döntéseket nem ő hozza meg. A Screen Rant pedig ezt követően hosszú cikkben vette végig, mi minden szól az ellen, hogy a Warner Bros. visszaadja Deppnek a szerepet. Az érvek közül csak egy az, hogy Mikkelsen meggyőzőbb alakítást nyújtott Grindelwaldként, ennél fontosabbak a stratégiai megfontolások. Például az, hogy a stúdió mindenki haragját magára zúdítaná: azokét is, akik szerint gyáván járt el, amikor leléptette Deppet, és ezzel a húzással beismerte tettét. De azokét is, akik szerint épp most cselekszik elfogadhatatlanul, hogy újra lehetőséget ad a színésznek. A legalapvetőbb kérdés persze az, hogy – Depp-pel vagy Depp nélkül –, lesz-e egyáltalán Legendás állatok 4, a sorozat harmadik része ugyanis messze a várakozások alatt teljesített a pénztáraknál.

Az elmúlt hetekben arról is felröppentek szórványos pletykák, hogy Johnny Depp meglepetésszerű visszatérésre készül a Netflix Addams Family-spinoffjában, az ősszel érkező Wednesday-sorozatban. Az elmélet két tény összekötésén alapult: egyrészt, hogy Fester nagybácsit nem nagyon lehetett látni az eddigi előzetesekben, másrészt, hogy a rendező Tim Burton, Depp régi alkotótársa és barátja. Ezekből a rajongói logika alapján nem következhet más, mint az, hogy akkor nyilván Depp alakítja majd Fester nagybácsit, csak ezt Burton nem köti az orrunkra az utolsó pillanatig. Mindezt azonban semmilyen bizonyíték nem erősítette meg, így nagyobb tétet semmiképp nem tennénk arra, hogy a Netflix tényleg beleáll a dologba, és összejön a kilencedik Burton-Depp együttműködés.

Ha valaha sikerül is Depp hollywoodi visszatérése, minden bizonnyal lassabb és rögösebb út vezet majd addig, mint ahogy azt sokan remélik. Ennek részben az az oka, hogy a Hearddel vívott jogi csatározások még jó darabig folytatódhatnak, a kölcsönös pocskondiázásba fulladó tárgyalás pedig annak ellenére is tovább tépázta sokak szemében Depp renoméját, hogy jogi értelemben ő került ki belőle győztesen. Ráadásul színészi karrierje nem az Amber Heard-vádaskodások idején került lejtőre, hanem már jóval hamarabb. Ha nem számítjuk a Karib-tenger kalózai folytatásait, sorra buktak meg filmjei az elmúlt évtizedben, kritikailag és a pénztáraknál egyaránt. A hírek egyre gyakrabban szóltak elviselhetetlen sztárallűrjeiről, drog- és alkoholproblémáiról, és ezek nyomán sokasodó botrányairól, mint az erős színészi alakításokról.

Mel Gibson vs. Robert Downey Jr.

Nemcsak olyan komikus jelenetek születtek ebből, mint amikor még Amber Hearddel nyilvánosan bocsánatot kértek, amiért két ölebet törvényellenesen becsempésztek Ausztráliába, Depp pereskedésbe bonyolódott volt testőreivel és saját menedzsmentjével is. Ezek nyomán hajmeresztő részletek láttak napvilágot extravagáns és olykor felelőtlen életmódjáról, egyfajta ízelítőt nyújtva a későbbi Heard-per trash parádéjából. Számos tudósítás szólt arról, hogy Depp a forgatásokon is megbízhatatlanul és vállalhatatlanul viselkedett – rendszeresen késett, nem tudta a szövegét –, ami szintén szerepet játszhat abban, hogy félnek vele dolgozni. Az IndieWire-nek nyilatkozó szakemberek szerint tehát Deppnek nemcsak a nevét kell tisztára mosni a vádak alól, de kemény munkával azt is bizonyítania kell, hogy profin és felelősen tud dolgozni, nem sodorva veszélybe a közös munkát.

Johnny teljesen jó egy Dior-reklámra vagy egy alkalmi rock koncertre, de nagyjából a Mel Gibson-státusz elérhető a számára

– mondta a lapnak egy menedzser, az egyik stúdió producere szerint viszont kitörhet ebből a filmipari purgatóriumból, amire példaként hozta a drogproblémái és balhéi után újra A-listás sztárrá váló Robert Downey Jr.-t.