Az HBO újabb adag animációs tartalmat kaszált el a spórolás jegyében

Hat animációs projektet dob az HBO, köztük a Batman: Caped Crusader című animációs sorozatot Bruce Timm, J.J. Abrams és Matt Reeves produceri műhelyéből. A sorozatot alig több mint egy éve rendelték meg, ám most mégis áldozatául esett a csatorna monstre tartalomfeláldozó spórolási hadjáratának, öt másik animációs projekttel együtt, melyek között van még egy Batman-tartalom, a Merry Little Batman című, két Bolondos dallamok-animáció (The Day the Earth Blew Up: A Looney Toons Movie és Bye Bye Bunny: A Looney Toons Musical), valamint a Did I Do That to the Holidays: A Steve Urkel Story és a The Amazing World of Gumball: The Movie munkacímű film.

Az öröm az ürömben az, hogy csak az HBO állt el a projektektől, azok gyártása nem áll le, csak új befogadó platformot keresnek.

Az HBO pár nappal ezelőtt kétszáz epizódnyi Szezám utcát tüntetett el az HBO Maxról több tucat egyéb filmmel és sorozattal együtt, ezek között meglepően sok a családi és gyerekbarát tartalom, miközben korábban az HBO büszke volt a tekintélyes méretű gyerekeknek szóló katalógusára. Mindenesetre ha így áll a helyzet, akkor legalább a Sárkányok háza biztonságban lehet.