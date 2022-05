Meghalt Andy Fletcher, a Depeche Mode billentyűse

60 éves korában elhunyt a Depeche Mode alapító tagja, billentyűse – jelentette be a zenekar a közösségi oldalain. Andy Fletcher 60 éves volt.

„Fletchnek arany szíve volt, mindig számíthattunk rá, ha szükségünk volt segítségre, vidám beszélgetésre, egy jó nevetésre vagy egy hideg sörre” – olvasható a zenekar bejegyzésben. A zenész halálának okát nem közölték.

Fletcher eleinte basszusgitáron, majd szintetizátoron játszott az együttesben, amely rendszeresen fellépett Magyarországon is, utoljára 2018 júniusában a VOLT fesztiválon.

Andrew Fletcher 1961. július 8-án született Nottinghamban. Az 1970-es évek végén akkori iskolatársával, Vince Clarke-kal megalapította a rövid életű No Romance in China nevű zenekart, melyben basszusgitáron játszott, majd 1980-ban találkozott Martin Gore-ral és Clarke-kal kiegészülve megalapították a Composition of Sound zenekart, amiben már mindannyian szintetizátor mögé álltak. Abban az évben vették be énekesnek Dave Gahant, az ő javaslatára Depeche Mode-ra nevezték át zenekarukat. Nem sokkal az első lemez, Speak & Spell 1981-es megjelenését követően Clarke kilépett. A zenész-producer Alan Wilder 1982 végén csatlakozott a zenekarhoz, 1995-ös távozásáig négyen dolgoztak. A Depeche Mode fennmaradó tagjai, Gahan, Gore és Fletcher a későbbiekben is aktívak maradtak. Mind a stúdióban, mind fellépéseken szintetizátoron játszott, ő volt az egyetlen tagja a zenekarnak, aki nem énekelt – emlékeztet az MTI.