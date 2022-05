Coco Chanel és a női divat forradalma (X)

Coco Chanel 1883. augusztus 19-én született Saumurban, Gabrielle Bonheur Chasnel néven. A nevéből az anyakönyvvezető kifelejtette az s betűt, amit Coco sosem javíttatott ki.

Az 1900-as évek elején Franciaország vidéki kávéházaiban sanzonénekesnőként dolgozott. 1908-ban egyik támogatója segítségével megnyitotta kalap boltját. 1916-ban divatszalont nyitott Biarritz-ban, amely később Párizsba a Rue Cambon-ra, a Chanel divatház mai helyére költözött. Coco Chanel a jelenben élt, ruháit a modern és a dolgozó nők számára készítette. A kényelmetlen, merev, fűzős viselet helyett egyszerű és praktikus ruhadarabokat kínált a nőknek. Nevéhez fűződik a Chanel-kosztüm megalkotása, amely tweed szövetből készült és aranygombos, doboz formájú kabátjához egyenes szabású szoknyája járt. A ma is divatos bizsuk viselése ugyancsak Chanel kisasszony érdeme. A tökéletes kép része a steppelt, lánc-fülű, vállon hordható kézitáska, és a középmagas sarkú cipő sötétkék, fekete vagy drapp orrbetéttel. A praktikumot zseniálisan ötvözte a stílussal.

No5

A Chanel No. 5 parfüm alapozta meg Coco Chanel gazdagságát. Az illatot a ’20-as évek elején dobta piacra, nevében Coco kedvenc számával. Coco Chanel 1938-ban fáradtságra hivatkozva bezárta boltját és visszavonult. Párizs német megszállása után üzletmenete megszakadt. A II. világháborúban ápolónőként szolgált, majd 1945-ben – egy náci tiszttel folytatott szerelmi kapcsolata miatt Svájcba emigrált. 1954-ben tért vissza Franciaországba. Az öntudatos nő, a párizsi társasági és művészeti élet ismert alakja a westminsteri herceg házassági ajánlatát is elutasította, mondván: hercegné sok van, de Coco Chanel csak egy. Még élt, amikor 1969-ben egy musical-t mutattak be a Broadway-n Coco életéről, a címszerepben Katharine Hepburn-nel.

