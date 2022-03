Ismert ukrán tévésztár halt meg Irpiny bombázása során

A 33 éves Pasha Lee szombaton még mosolyogva posztolt a frontról, vasárnap életét vesztette a harcban.

Meghalt az ukránok egyik ismert színésze és televízós személyisége, Pasha Lee, miután katonaként próbálta védeni Irpiny városát – írja a Deadline.

Lee múlt héten csatlakozott az ukrán hadsereghez, rögtön ki is vezényelték Irpiny védelmére, az orosz bombázásban azonban életét vesztette. A színész többször posztolt a katonai szolgálatról Instagram-oldalára, legutóbb szombat este, bizakodó volt a harcokkal és Ukrajna jövőjével kapcsolatban. A 33 éves színész a 2019-es Zustrich odnoklasnykiv (Meeting of classmates) című vígjátékban aratott nagy sikert, de keresett szinkronszínész is volt, többek közt Az oroszlánkirály és A hobbit szinkronizálásában is részt vett, emellett az egyik kereskedelmi csatorna műsorvezetőjeként is dolgozott. Színészként legutóbb 2021-ben egy ukrán sorozatban, a Provincialban tűnt fel.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon ПАША ЛИ | АКТЕР | TV HOST (@pashaleeofficial) által megosztott bejegyzés