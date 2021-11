Pingpong-meccsen csapnak össze az Ivan and The Parazol és a Carson Coma tagjai

A két zenekar első közös dala, a Kérdőjelek és válaszok klipje a 24.hu-n látható először.

Az elmúlt évek magyar rockzenéjében promináns szerepet játszó fiatal rockzenekarok két fontos képviselője, a hosszú évek óta stabil teljesítményt nyújtó Ivan & The Parazol, illetve az alig három éve indult, de pillanatokon belül rajongók tömegét gyűjtő Carson Coma közös dallal állt elő: a Kérdőjelek és válaszok egy lendületes pingpong-mérkőzés bonyodalmait és fordulatait bemutató klipje a 24.hu-n debütál.

A két zenekar első közös együttműkődésének indító löketét a Parazol adta meg, hiszen Balla Máté dalötletével után ők kérték fel a Carson Comát az együttműködésre – mondta el Vitáris Iván, majd hozzátette:

Megkerestük amúgy a Foo Fighters-t is, de nem válaszoltak az e-mailjeinkre.

A Coma eredetileg

a Metallicával képzelte el a közös munkát, de végül elfogadták Vitárisék ajánlatát

– riposztolt a dobok mögött ülő Hára Barnabás, így megkezdődhetett a közös munka.

A dal alapját Ivánék írták, a szöveget Fekete Giorgióval közösen hozták össze, a hangszerelésből pedig mindenki kivette a részét, mielőtt egy nap alatt felvették volna a végleges verziót a Pannónia Stúdióban.

A pletykák igazak, mindkét zenekar minden tagja játszik a dalban. Nekem kifejezetten jó élmény volt, hogy a dobsound, ami megszületett, két dob egyszerre játékával jött létre. Lehet, hogy mostantól kénytelen leszek mindig hívni a Barnit a felvételekre, mert iszonyat jól szól a két dob egyszerre

– mesélte az Ivan & The Parazol dobosa, Simon Bálint.

A résztvevők abban végül nem tudtak megegyezni, hogy a Carson & The Parazol, vagy aaz Ivan & The Comas-e a jobb zenekarnév, a vitát azonban látszólag Giorgio döntötte el, hiszen előbbinek olyan szuperslágerei lehetnének, mint a Take My Truman Show, az Én még sohasem nyitottam ki a szíved, illetve a Néha kevés, néha pók.

A Kérdőjelek és válaszok talán nem az egyetlen együttműködés lesz az Ivan & The Parazol, és a Carson Coma között, így a tíz zenész közös munkája újabb dalokat is életre hívhat majd – azok egyikében pedig talán Hára Barnabásnak is jut majd lehetőség, hogy ne csak a dobverőket tartva, de a rap műfajában is kipróbálhassa magát, ahogy állítólag eredetileg is szerette volna, hiszen ez a fajta együttműködés inkább a hiphopban gyakori. Vitáris Iván szerint azonban pont ezért egyedi ez a dolog, mert a rockszcénára nem annyira jellemző:

A hiphop vagy a divat világában számtalan példa van, popzenében is inkább, de valahogy a rockban nem jellemző. Az is nagyon fontos, hogy ez nem egy »sima« featelés, hogy egy frontember eljön, vagy egy hangszeres, hanem ezen a felvételen tíz ember játszik együtt ténylegesen

– mondta az énekes. Hára Barnabás a Rolling Stones világsztárokkal közös Rock and Roll Circusát vagy a Queen és David Bowie együttműködéséből született Under Pressure-t hozta fel példának a sikeres rock-kollaborációkra.

És hogy miért pont a pingpong?

Egyértelműen én vagyok a legjobb pingpongos mind közül. Elárulom, hogy az én ötletem volt, hogy a klipben egy pingpong-meccs alatt mérje össze a tudását a két zenekar, mert tudtam, hogy ebben végre én lehetek a legjobb és majd mindenki csodálni fogja a játékomat

– mondta a klip születéséről Simon Bálint, és hogy igazat mond-e, az a klipet megnézve kiderülhet.