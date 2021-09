Történelmet írhat az Emmy-gála, bár erre kicsi az esély

Kik az esélyesek, kikre érdemes figyelni, és miért lesz fontos a legnagyobb tévés díjak idei gálája? Emmy-beharangozó.

A szokatlanságok

Bár az utóbbi másfél évben a díjátadó gálák nyakára is ráült a Covid-járvány – nyomott, béna hibrid rendezvényeket és egyéb szörnyszülötteket eredményezve –, a vasárnap éjszaka tartandó 73. Emmy-díjátadó gála visszahozhat valamit a pandémia előtti hangulatokból. A rendezvény ugyanis élőben, személyes jelenléttel, közönség előtt zajlik majd, és megpróbálja feledtetni a világjárvány nyomasztását. Azért persze így is „poszt-Covid érás” gála lesz ez is: a járványveszély miatt változott a helyszín és a menetrend is. Az eredetileg tervezett Microsoft Színház helyett a mögötte elhelyezkedő L.A. LIVE nevű szabadtéri rendezvényhelyszínen tartják az Emmyt, a résztvevőknek túl kell lenniük a teljes oltási sorukon, és még így is csak negatív PCR-teszt felmutatásával vehetnek részt a buliban.

A létszám is limitált lesz, ez azonban most nem ront, hanem pont hogy javít majd az élményen, ugyanis az alacsonyabb létszám miatt változtatnak az esemény szokásos rendjén. Az Emmyt hagyományosan színházteremben, nézőtéri ültetéssel tartják, azaz a hírességek ülnek a sorokban. Most viszont inkább megbontják ezt az ültetési rendet, és asztalokhoz ültetik a vendégeket, akiknek így kicsit több esélyük lesz a távolságtartásra is, és, ami még jobb, vendéglátásra is. Idén ugyanis, ha már asztalhoz ültetik a hírességeket, enni-inni is adnak nekik, ami vélhetőleg jót tesz az általános hangulatnak. Ez egyébként cél is: a rendezők elmondása szerint kimondottan szerették volna az Emmy-gálát afféle búfelejtés-jelleggel megrendezni, hogy a szakma kicsit örülhessen egymásnak. Szintén a bulijelleg fokozása miatt döntöttek úgy, hogy a szokásos házigazda helyett idén egy komikust bíznak meg a gála vezetésével: Cedric Antonio Kyles, azaz Cedric the Entertainer stand-up komikus színész tartja majd kézben az eseményeket.

A hiányzók

Idén sokan kiestek a játékból, éspedig nem egy félresikerült évad vagy a szavazói mellőzés miatt, hanem – meglepetés! – a Covid hibájából. Több olyan népszerű és rendre díjazott produkció vagy szereplő azért nincs most a jelöltek között, mert a járvány miatti csúszások következtében nem tudtak új évadot bemutatni a jelölhetőséghez megadott időintervallumon belül. Így járt többek között az Utódlás (Succession), az Ozark, a Stranger Things, a Better Call Saul, a Megszállottak viadala (Killing Eve) is.

Ezzel együtt azért akadnak „klasszikus” okból hiányzók is, vagyis azok, akiknek a kritikai és a közönségsiker ellenére sem jutott jelölés. Közöttük az egyik legtöbbet emelgetett Nicole Kidman, akit a Tudhattad volna (The Undoing) miatt vártak jelöltnek, pláne, hogy sorozatbeli partnere, Hugh Grant be is húzott egy jelölést. Hasonlóan járt Phoebe Dynevor, a tavaly téli közönségkedvenc szoftpornó Bridgerton női főszereplője: ő meglepő mód nem kapott jelölést, míg sorozatbeli partnere, az instant szupersztárrá vált Regé-Jean Page igen, ahogy a sorozat egésze is versenyben van a drámai szériák között.

Ethan Hawke hiánya szintén fájó pont, őt a The Good Lord Bird című, rabszolga-felszabadítós minisorozatban nyújtott alakítása miatt ugyanis sokan várták a nagy esélyesek közé. A Donald Trump és James Comey FBI-főnök összefeszüléséről szóló The Comey Rule mindkét főhőse, Jeff Daniels és Brendan Gleeson ugyancsak kimaradt a jelöltek sorából, a szakma általános meglepetésére, főleg, hogy mindketten behúztak egy-egy Golden Globe-jelölést idén ugyanezért a sorozatért. Az HBO frenetikus AIDS-sorozata, az Ez bűn (It’s A Sin) is sokak éves toplistáján fog az élmezőnyben szerepelni, de az Emmykről döntő Televíziós Akadémia tagjainak, úgy tűnik, kevésbé volt emlékezetes a ’80-as években játszódó minisorozat, mely szépen illeszkedik az AIDS-járvány traumafeldolgozó munkáját elkezdő mozgóképek sorába.

Az esélyesek

Az Emmy-díj szokatlanul késői átadása nyomán egy sor tapasztalatunk van már, amelyek alapján viszonylag üzembiztosan sejthető, hogy kik azok, akik garantáltan nyerni fognak valamit a vasárnap éjjeli (magyar idő szerint inkább hétfő hajnali) gálán. Ami például már gyakorlatilag borítékolható, hogy az idei gála is aláhúzza majd a streaming-szolgáltatók egyre növekvő erejét: a sokszoros jelöltek közül gyakorlatilag nincsen hagyományos tévécsatornához tartozó cím, mindegyik valamely streamer tartalma, így A korona és A vezércsel a Netflixé, a Mandalorian és a WandaVision a Disney+-é, a Ted Lasso az Apple TV+-é.

Közülük A korona többszörös díjazása gyakorlatilag biztos, mi több, ami eddig soha nem sikerült a Netflixnek, az idén jó eséllyel meglesz: nagyon valószínűnek tartják a hozzáértők, hogy a fő kategóriát, a legjobb drámasorozatot is ez nyeri, emellett pedig esélyes három színészkategóriában is: Josh O’Connor Károly herceg megformálásáért, Emma Corrin Lady Dianáért, Gillian Anderson pedig Margaret Thatcherért. A másik főkategória, a legjobb vígjátéksorozat sorsa is nagyjából sejthető: a szakma gyakorlatilag egy emberként a Ted Lassót várja az élre, és ez nem csak ebben a kategóriában van így, az Apple sorozata várhatóan behúz még legalább két-három színészdíjat is, Jason Sudeikisszel az élen. A vezércsel hasonlóan biztos befutó a minisorozatok mezőnyében, ám főhőse, Anya Taylor-Joy már kevésbé valószínű, hogy elvinné a színésznői díjat a minisorozatok kategóriájában, azt ugyanis szinte biztosra Kate Winsletnek jósolják az Easttowni rejtélyekért – amiért egyébként nagy eséllyel Evan Peters is elhoz majd egy díjat.

A Hamilton itthon közel sem érdekli annyira a közönséget, mint amennyire a világ odavan érte, ezzel együtt szinte biztos, hogy díjra fog váltani legalább egyet a tizenegy Emmy-jelölése közül, a legnagyobb esélye talán a minisorozat/tévéfilm kategória színészdíjára van Lin-Manuel Mirandával, de az sem lehetetlen, hogy Miranda hoppon marad Paul Bettanyval szemben, aki a WandaVisionnel erős esélyes. Az utóbbi sorozatból Kathryn Hahnt is sokan az élre várják a minisorozatos mellékszereplők között.

Akikről beszélni fogunk

Mint minden évben, idén is biztosan kapunk egy sor váratlanul erős beszédet és olyan emlékezetes kiállást, amit aztán majd évekig emlegetünk. Ezek azonban csak a meglepetések, amelyeket nyilván nem lehet előre látni. Van viszont két szereplője az idei gálának, akiknek alighanem sokat fogják emlegetni a nevét a díjátadó során – akár kapnak díjat, akár nem. Az egyikük MJ Rodriguez, a Póz színésznője, aki a legjobb drámai sorozatok színésznőinek mezőnyében jelölt. Rodriguez ugyanis az idei gála történelmi jelentősége már most: ő az első vállaltan transz színésznő, akit főszereplő kategóriában egyáltalán jelöltek Primetime Emmyre. A Póz egyébként igazi úttörő a tekintetben, hogy úgy mesél az amerikai transz közösség történelméről és a ’80-as évekbeli AIDS-járványról, hogy aki a szereplőgárdában transz karaktert alakít, az a valóságban is transz. Rodriguez egyébként jó eséllyel nem fogja megnyerni a díjat, az ő kategóriáját ugyanis vélhetőleg Emma Corrin viszi majd, de ezzel együtt borítékolható, hogy sok szó fog esni róla.

A másik jelölt, aki hasonlóan sokszor fog szóba kerülni a gálán, a nemrég bekövetkezett halála okán Michael K. Williams lesz. Williams ötvennégy évesen, szeptember 6-án halt meg, és valószínűleg díjazottja lesz a vasárnapi gálának – ráadásul fel sem merül, hogy csak kegyeleti okokból, ugyanis az Emmy-szavazás már halála előtt lezárult, őt pedig már a jelölése óta a legvalószínűbb esélyesnek tartották. Az, hogy az elismerés így nem egy posztumusz díj lesz, csupán ad egy keserédes színezetet a dolognak.

Az Emmy-díjátadó gála magyar idő szerint hétfő hajnali 2-kor kezdődik, ráadásul idén itthon is élőben nézhető lesz, az AMC közvetíti majd.