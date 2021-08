„A rock and roll szívverése” – McCartney, Jagger, Richards is búcsúztatják Charlie Wattsot

Sorban jönnek a búcsúüzenetek és megemlékezések a közösségi médiában, miután kedd este híre jött, hogy elhunyt Charlie Watts, a Rolling Stones dobosa.

Zenésztársai, Mick Jagger és Keith Richards is csak egy-egy képet osztottak meg a Twitteren. Jagger egy mosolygósat, Richards egy olyat, amin le van zárva a dobfelszerelés. Watts halálával ők ketten maradtak életben a Rolling Stones klasszikus felállásából.

Paul McCartney videóüzenetben fejezte ki részvétét Watts családjának. A dobost kősziklának nevezte, fantasztikus dobosnak és remek fickónak.

Joan Jett és Questlove is Watts dobosként nyújtott teljesítményét méltatták: az énekesnő szerint ő volt a legelegánsabb dobos, utóbbi pedig egyenesen a „rock & roll szívverésének” nevezte.

Ringo Starr közös képet és szöveges megemlékezést is posztolt, Elton John pedig nem felejtette el megjegyezni, hogy Watts mindig remek ízléssel öltözködött.

A very sad day. Charlie Watts was the ultimate drummer. The most stylish of men, and such brilliant company. My deepest condolences to Shirley, Seraphina and Charlotte. And of course, The Rolling Stones.



