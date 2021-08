Lady Gaga és Adam Driver Oscarra játszik: itt A Gucci-ház szinkronos előzetese

Ármány és szerelem a divatvilágban. Azért főleg ármány, de ezen nincs mit meglepődni.

A Csillag születik már egyértelműen jelezte, hogy Lady Gaga nem veszi félvállról a színészkarriert, Adam Driver pedig gyakorlatilag feltűnése óta a szakma kedvence, így nem meglepetés, hogy kettejük közös mozija, a House of Gucci, azaz A Gucci-ház az év egyik biztos díjesélyesének ígérkezik már most. A Maurizio Gucci meggyilkoslásáról szóló filmet Ridley Scott rendezte, Gaga és Driver mellett Al Pacino, Jeremy Irons, Salma Hayek és Jared Leto is játszik benne, és novemberben érkezik a mozikba – most pedig itt a szinkronizált trailer is.