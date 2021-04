Rita Wilsont ki akarták rúgatni egy darabból, miután kiderült, mellrákja van

Rita Wilson is csatlakozott a Scott Rudin producer ellen kiállók táborához, miután a férfi megpróbálta kirúgatni egy Broadway show-ból mellrák diagnózisa után. A Deadline a New York Times cikke alapján azt írja, Wilson Larry David 2015-ös Broadway vígjátékában, a Fish in the Dark (Hal a sötétben) című darabban dolgozott együtt a producerrel. A színész elmondása szerint a producer azt éreztette vele, hogy „értéktelen, értékelhetetlen és pótolható. Emellett amikor kiderült, hogy Wilsonnál mellrákot diagnosztizáltak, Rudin arra panaszkodott, hogy a színésznek a Tony-díj sorsát eldöntő szavazási időszakban szabadságra lesz szüksége, majd ellenőrzésképpem elkérte Wilson orvosi leleteit. Wilson elmondása szerint úgy érezte, később Rudin megpróbálta megtalálni a módját, hogy „legálisan” kirúgják őt.

Az a típusú ember, aki megpróbálja azt éreztetni a többiekkel, hogy értéktelenek, értékelhetetlenek és pótolhatóak

– nyilatkozta Wilson.

Rudin szóvivője szerint Wilson először meg akarta nyitni a Tony-díjat átadó gálát, majd távozni akart és elutasította a betegsége kezelésének késleltetésére irányuló kérelmet.

Rudin nemség közölte, hogy visszavonul Broadway tevékenységétől, szombaton pedig kiderült, hogy már le is mondott a producereket és színháztulajdonosokat képviselő kereskedelmi szövetség, a Broadway Ligabeli tagságáról.