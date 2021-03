“Az életnél nincs semmi fontosabb” – elhunyt énekesük gondolatait ismertetik az AWS tagjai

Február 5-én halt meg Siklósi Örs, az AWS zenekar énekese, aki mindössze 29 évesen vesztette életét leukémiában. Az együttes tagjai most a Facebookon osztották meg énekesük halála előtti gondolatait, illetve közzétették terveiket is, hogyan terveznek megemlékezni barátjukról. Eszerint Siklósi Örs januárban, a transzplantáció századik napján szerette volna közzétenni gondolatait, amire sajnos már nem került sor, de most részleteket megosztottak belőle társai:

Az egész kezelés során egy hasonlat volt előttem, ami vitt előre: kétféleképpen lehet megmászni egy hegyet. Szenvedhetsz, hogy milyen fárasztó, fáj mindened, és amúgy is minek, vagy pedig bevállalod, hátadra veszed a zsákodat, és teljesíteni akarod a lehető legjobban.

Voltam sokszor nagyon lent, átestem pár életmentő műtéten, volt, hogy nem tudtam mozogni, de mindig az élet és az élni akarás vitt előre, akármennyire is rossz volt.

Szeretném ezt az üzenetet közvetíteni, hogy az életnél nincs semmi fontosabb. Akármekkora a hegyed, mászd mosolyogva, örülj annak, hogy élhetsz, és ne félig üresnek, hanem félig telinek lásd a pohárban a vizet

– írta az énekes.

Az együttes tagjai most arra kérik a rajongókat, ők is vegyék a vállukra a zsákot, ők maguk pedig azt ígérnek, mindent megtesznek a közös álmuk valóra váltásáért. Ennek keretében szeretnék kiadni Siklósi Örs szólólemezét, amit egy találkozó keretein belül – majd ha a pandémiás korlátozások engedik – együtt szeretnék meghallgatni a közönségükkel.

Valamint kihozzák egy-egy videoklip kíséretében a három eddig ismeretlen AWS-dalt, amit már az új lemezre szántak és még Örs énekelte fel őket. Szeptemberben hivatalos emlékkoncertet rendeznének, ahol olyan előadók kíséretében fogunk AWS- és Örs-dalokat előadni, akik inspirálták őt és a zenekart, valamint olyanokkal, akiket inspirált Örs és a zenekar. Hirdettek továbbá egy AWS/ Örs merchpályázatot hirdetni, ahova egy hónapon keresztül (március 17. – április 17.) várnak a közönségüktől pólóra való rajzokat és grafikákat.