Öles lépést tett az Oscar-jelölés felé Horvát Lili filmje

Jelölést kapott a legjobb nemzetközi film kategóriájában a Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre az Independent Spirit Awardson. Az amerikai független filmeseknek járó díj az Oscar-gálához vezető díjszezon fontos állomása, amelynek jelöltjei között minden évben felbukkan számos film a későbbi Oscar-jelöltek közül.

A Felkészülés… jelölése azért is megy eseményszámba, mert korábban mindössze egyetlen magyar filmet jelöltek az Independent Spirit Awards díjára: 2016-ban a Saul fiát, amely meg is nyerte a díjat, később pedig az Oscart is. További kecsegtető előjel lehet Horvát Lili filmjének, hogy az Indiewire Oscar-esélyeket latolgató cikke már éllovasként említi a nem angol nyelvű filmek várható jelöltjei között.

Az időközben bejelentett, kisebb amerikai filmes jelölések és díjak kissé mindig módosítanak az erősorrenden, de lényegét tekintve a 2021-es Oscar-várományosokat bemutató cikkünk továbbra is jó szívvel ajánlható: