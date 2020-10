Visszatér Dexter, a bűnözőket pusztító sorozatgyilkos

Egy minisorozat erejéig visszatér a Dexter sorozat: a tíz részt jövőre forgatják, és ha minden jól megy, 2021 őszén már le is adhatja őket a Showtime. A bűnözőket gyilkoló törvényszéki szakértőt természetesen ismét Michael C. Hall alakítja, és Clyde Phillips, a sorozat egyik fő alkotója is visszatér showrunnerként, de többet egyelőre nem lehet tudni a projektről, írja a Variety.

A Dextert 2006 és 2013 között vetítette a Showtime, összesen nyolc évadot ért meg, rendre hatalmas közönséget vonzott, és természetesen díjakat is nyert. A sorozat Jeff Lindsay Dexter dühödt démonai című regényén alapult ugyan, de később a sorozat írói már saját történeteket írtak a karakterhez.

Kiemelt kép: Kevin Winter/Getty Images/AFP