Relatív fizika

BRANDON HACKETT EGYPERCESEK

Brandon Hackett (Markovics Botond) az egyik legnépszerűbb kortárs magyar sci-fi szerző, új regénye, az Eldobható testek most jelenik meg. A karantén alatt született egyperces novellái a 24.hu-n olvashatók, izgalmas és meghökkentő „szilánkokat” mutat be a közeli és távoli jövőből, ember és technológia kapcsolatáról, a határtalan kozmosz megismerése utáni vágyról, ma is érvényes tanulságokkal.