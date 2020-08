Nem mész sehova, most jön még a zászlóégetés!

Meg a vérivás!

– hangzik el a Becsúszó szerelem címen magyar film friss előzetesében, mely címéhez méltóan váratlanul csúszott be a térképre, eddig ugyanis nemigen lehetett hallani róla, pedig novemberben már mozikba is kerül. A filmet Nagy Viktor Oszkár rendezte, a főszerepekben pedig Ötvös András, Stefanovics Angéla valamint Gombó Viola Lotti lesz látható, de feltűnik Thuróczy Szabolcs, Tenki Réka, Orosz Ákos, Pelsőczy Réka és Rajkai Zoltán is. A sztori egy fiatal párt követ, akik babát szeretnének, ám mivel a férj steril, így a feleség megegyezik egy roma lánnyal, hogy születendő gyermekét magukhoz veszik. Ez így nem lenne olyan nagy dolog, ám a férj fociultra, és olyan rasszista társaságban mozog, hogy a dolgot muszáj minden eszközzel titokban tartani, miközben az érzelmek sem pont úgy alakulnak, ahogy azt bárki is eltervezte. A Becsúszó szerelem november 12-én kerül mozikba.

