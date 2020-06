Péntek reggel Benkő László életéért küzdöttek az orvosok

A zenész fia, Balázs a Ripostnak mesélt a történésekről. A zenész tüdeje bevizesedett, nem kapott levegőt.

Apu csütörtök délután érezte, hogy valami nincs rendben. Amikor lefeküdt pihenni, alig kapott levegőt. Szó szerint fuldoklott, ezért bement a kórházba, ahol azonnal benntartották. Kiderült, hogy súlyosan bevizesedett a tüdeje, ezért péntek délelőtt, pont a születésnapján már tolták is be a műtőbe és leszívták a folyadékot. Rákötötték egy gépre, hogy kapjon elég levegőt. Azt mondják, ez rutin beavatkozásnak számít, de nyilván számunkra ez sokkal ijesztőbb és bosszantó is, mivel ez is azért történt, mert korábban túlgyógyszerezték. Most csak abban bízom, hogy gyorsan túl lesz ezen és hazaengedik. Az orvosok szerint ha sikerül az összes folyadékot eltávolítani, a későbbiekben ez már nem ismétlődhet meg