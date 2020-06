Ezek az idei nyár magyar slágerei, amik a koronavírus miatt késtek

Pixa a magyar elektronikus zene Gálvölgyi Show-ja. Klipjeit anélkül is élvezhetjük, hogy fontosnak tartanánk, milyen típusú zenei anyagot kapunk. A székesfehérvári dj különféle karaktereket alakítva ripacskodik, mindenféle kosztümökben pózol. Persze, a zene sem utolsó szempont, de ezen a téren kevésbé színes a paletta: a Bulibáróval megteremtett saját hibridműfaj világából kimozdulni nem nagyon hajlandó zeneszerzőről beszélünk.

Az utóbbi időszak megtekintésszámai őt igazolják. A héten, egyedülállóan, három videoklipet is a közönség elé tár. A dalok még a pandémia előtt íródtak, és mindhárom a manapság legmasszívabb rajongótáborral büszkélkedő Horváth Tamással közös produkció. A koronavírus kezdeti időszaka alatt a szezonra komponált – a szerző által is lagymatagnak minősített – daloknak nem volt helyük. Most, a veszélyhelyzet végéhez közeledve már inkább publikálhat. Az első, Babám című klip, mely szerdán debütált, hamisítatlanul népieskedő Horváth Tamás-dal, amihez Pixa tökéletesen alkalmazkodik. Bár lassan már kíváncsiak lennénk prosztósabb remixre is, olyanra, amire egy hollókői locsolkodás after partyján is mindenki táncra perdül.

A második, Portoriko című premier egy minden ízében pixai kreáció. Az Apátok című slágeréből jól ismert, könnyű vagyonosodást ígérő karaktert most is kiválóan hozza, és nem először bizonyítja, hogy jó hangja van. A divatos szavak sorolása a trap műfajban egyértelműen irónia (lásd: ak26), Pixa zenéjébe ágyazva pedig az ízléstelenség büszke felvállalása.

A harmadik, Isztambul című videóklip, ami itt, a 24.hu-n látható először, alig különbözik az előző koncepciótól. Az igen változatos török kultúra sajátosságait szedi rímbe a dal. Megjegyezzük: a szövegbe becsúszott pár lényegtelen pontatlanság. Például: szexi, amikor Horváth Tamás azt énekli, hogy „kívánom baklavád”, noha ezt az édességet török specialitásnak vélni, gasztronómiai műveltségdeficitről árulkodik. Aztán: a „hámám” kifejezést megtoldani a „fürdő” szóval szimpla tautológia, csak úgy, mint a bacon-szalonna szópár. De fogjuk fel mindezt szándékos, ironikus bakinak. Pixa most turbán alatt mórikálja magát, és többször eltéved a fehérvári üres Árpád fürdőben.

Három videoklipet egymás után kinyomni a netre, merész vállalkozás. Legutóbb Burai Krisztiántól láttunk hasonlót márciusban, és mind a három előkelő pozíciót harcolt ki magának a YouTube-on. Sőt, mindhárom dobogón tündöklött hetekig a felkapottak között.

A Baba című dal kiválóan startolt, és minden bizonnyal a többinél se kell majd szégyenkezni, hiszen ma Pixa a legtudatosabb zenei producerek egyike, aki saját bevallása szerint, ha nem is csinálna semmit, még legalább öt évig biztos helye lenne a klubokban. Most már a kérdés csak az, hogy mikor?

Kiemelt kép: