Ausztriában május végén kinyitnak a színházak

Enyhülnek a tiltások, lassan újraindul a kulturális élet.

Május végén újranyitnak a kis és a közepes színházak Ausztriában – jelentette be Rudolf Anschober egészségügyi miniszter és Werner Kogler alkancellár péntek délután Bécsben. Továbbra is az egészség védelme áll az első helyen, ezért a kulturális szektorban is csak lépésenként történhet az újranyitás – közölte Anschober. Az egészségügyi miniszter arról is beszélt, hogy a nyitás kizárólag szigorú óvintézkedések mellett lehetséges, és nem lesz egyszerű megtalálni a megoldást a kórusok, a filmkészítők számára.

A tárcavezető elmondta, május 29-től ismét lehetővé teszik a legfeljebb százfős rendezvények, valamint színpadi próbák, filmfelvételek megtartását, július 1-jétől pedig 250 főre emelik az engedélyezett létszámot. Anschober kiemelte, hogy ezzel egy időben, ugyanezekkel a feltételekkel nyithatnak ki júliustól a mozik is. Augusztustól már 500-an is részt vehetnek egy rendezvényen, sőt, ekkor már különleges biztonsági intézkedések mellett nagyobb, ezerfős események megrendezésére is van lehetőség. A rendezvényeken úgynevezett „koronavírus-megbízott” is jelen lesz, aki felügyeli a szabályok betartását, és kapcsolatban áll majd a hivatalokkal. Hozzátette: a részletes tervet a közeljövőben dolgozzák majd ki a kulturális szféra szereplőinek a bevonásával.

Werner Kogler aláhúzta: sokkal több mindenre van lehetőség, mint amit nem sokkal korábban remélni mertek volna. Hozzátette ugyanakkor: együtt kell megtanulniuk, hogyan tudják „kijátszani” a vírust. A kulturális élet újranyitása nem egyszerű, mivel ‚szűk termekben sok ember van jelen egyszerre” – tette hozzá. Közben bejelentette lemondását Ulrike Lunacek kulturális és művészeti államtitkár, nemrég ugyanis több művész is bírálta, egyebek mellett a kulturális intézmények szerintük kései újranyitása miatt.

Nemrég több ismert osztrák művész is csatlakozott ahhoz az online petícióhoz, amiben segítséget kértek a művészek számára. Lunacek szerint nem csökkent a csalódottság azt követően sem, hogy Werner Kogler alkancellár egy 700 millió eurós segélycsomagot hirdetett a kulturális és a sportegyesületek számára. Hangsúlyozta: éppen ezért átadja a helyét egy olyan személynek, aki remélhetőleg többet tud majd elérni. Lunacek 129 napon keresztül volt kulturális államtitkár, ez a negyedik legrövidebb idő, amit a második köztársaság idején államtitkár eltöltött hivatalában Ausztriában. Rudolf Anschober a történtekre úgy reagált: bízik abban, hogy a kulturális élet képviselői a nyitásokat követően ismét elégedettek lesznek.

A tiltások enyhítése ellenére, a Bregenzi Fesztivált például biztosan nem tartják meg idén, a Salzburgi Ünnepi Játékok vezetése ugyanakkor lehetségesnek tartja, hogy az óvintézkedések betartása mellett is megtartsák a fesztivált.

Kiemelt kép: Komka Péter / mti