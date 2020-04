A Katona vírusvédelmi oktatóvideókkal száll be a járvány elleni küzdelembe

A Katona József Színház, amellett, hogy természetesen ők is bezártak a járványügyi korlátozások miatt, igyekszik hasznossá tenni magát ebben az időszakban is. Védőmaszkokat is készítenek, most pedig a társulat színészeinek közreműködésével Vírusvideók címen videósorozatot indítottak, melyekben arra igyekszenek megtanítani a közönséget, hogy a hétköznapokban miként tehetnek a járvány terjedése ellen. Az első két részben Fullajtár Andrea és Ónodi Eszter mutatja meg, mi a teendő kutyasétáltatás, illetve bevásárlás előtt-közben-után.

Kiemelt kép: Katona József Színház